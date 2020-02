Ihattaren: ‘Op het ziekbed zag ik het aan zijn ogen, ik wist hoe trots hij was’

Er was eind vorig jaar veel te doen om Mohamed Ihattaren. De aanvallende middenvelder van PSV kon namelijk kiezen tussen het Nederlands elftal en Marokko wat betreft zijn interlandloopbaan. Hij weigerde in eerste instantie aanbiedingen van beide landen, omdat hij een weloverwogen keuze wilde maken. De keuze viel uiteindelijk op Oranje en Ihattaren heeft daar enkele maanden later nog steeds geen spijt van.

De keuze over zijn interlandcarrière werd overschaduwd door de verhalen over zijn vader Mustapha, die na een lang ziekbed overleed. "Vroeger toen ik voor jeugdteams van Nederland speelde, was hij er altijd bij. Dan stond hij te stralen. Zijn zoon in Oranje, dat vond hij fantastisch", vertelt Ihattaren in gesprek met Voetbal International. De PSV’er weet dan ook zeker dat vader achter zijn keuze voor Nederland stond. "Mijn vader heeft zich er nooit over uitgesproken, maar op het ziekbed zag ik het al aan zijn ogen. Ik wist hoe trots hij was wanneer ik voor Nederland speelde. Het was voor mij daardoor heel simpel."

Ihattaren heeft de levenslessen van zijn vader altijd ter harte genomen. "Dat blijf ik nu ook doen. Als ik een keer een lastige keuze moet maken, zal ik denken aan wat hij me geleerd heeft en hoe hij over dingen dacht." De PSV-middenvelder is dan ook niet bang om een keer een verkeerde keuze te maken. "Want dan weet ik dat het tussen mij en mijn vader goed zit. Dat is het allerbelangrijkste."

Ihattaren baalt ervan dat zijn vader er niet bij kan zijn als hij zijn eerste speelminuten voor Oranje maakt. "Maar hij ziet van boven alles, is overal bij, dat weet ik honderd procent zeker. Ik zal hem trots maken." Koeman gaf al meermaals aan gecharmeerd te zijn voor Ihattaren. Laatstgenoemde maakt derhalve kans op een plaats in de EK-selectie van Oranje, al is dat pas enkele weken voor het eindtoernooi definitief bekend.