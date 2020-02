Gravenberch verbaast zich over Nijhuis: ‘Wat ben je allemaal aan het doen?’

Ryan Gravenberch was woensdagavond van grote waarde voor Ajax. De talenvolle middenvelder tekende in de tweede helft van het bekerduel met Vitesse voor de 0-2. De Amsterdammers wonnen uiteindelijk met 0-3 en plaatsten zich voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Gravenberch was blij met zijn inbreng en de overwinning, maar verbaasde zich soms over beslissingen van scheidsrechter Bas Nijhuis.

Gravenberch is de laatste weken steeds vaker terug te vinden in het basisteam van trainer Erik ten Hag. Waar hij in de eerste seizoenshelft voornamelijk speelde in Jong Ajax, lijkt hij nu zeker van een basisplaats in de hoofdmacht. In beide teams scoorde hij deze jaargang in totaal al negen keer. “Dit seizoen maak ik aardig wat goals”, erkent hij in gesprek met AT5. “Vorig jaar waren het er maar twee, geloof ik. Ja, de jongens om mij heen zijn goed. Vandaag stond ik ook op de goede plek. Ik ben meer gefocust op het scoren dit seizoen.”

Na een rommelige openingsfase met kansen over en weer, probeerde Ajax de controle over de wedstrijd te nemen. Dat lukte niet altijd, daar het veldspel van de bezoekers vaak te wensen over liet. Gravenberch wijst naar het veld. “Het veld was niet lekker, heel hobbelig. En als Vitesse dan inzakt, is het lastig voor ons om rond te spelen. Maar ik denk dat we het redelijk tot goed gedaan hebben”, aldus de Ajacid.

Gravenberch laat tijdens het interview zijn lach veel zien, zoals hij dat wel vaker doet. Toch kan hij wel boos worden, op de scheidsrechter bijvoorbeeld. “Er waren veel overtredingen. Ik herinner me er eentje op Dest en daar gaf hij niets voor. Dan denk ik wel in mijn achterhoofd: wat ben je allemaal aan het doen? Hij is de scheidsrechter en hij neemt de beslissingen, dus ja...”