Van de Beek gaat ‘niks overhaasten’ door transfer Ziyech naar Chelsea

Hakim Ziyech vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Chelsea. De Telegraaf wist woensdagmiddag, enkele uren voor de aftrap van het bekerduel met Vitesse, te melden dat Ajax een akkoord had bereikt over een transfersom van om en nabij de 45 miljoen euro. Donny van de Beek is blij voor zijn ploeggenoot, maar is zelf momenteel niet bezig met een vertrek uit Amsterdam. De kans is echter aanwezig dat de middenvelder na dit seizoen vertrekt richting Real Madrid.

"Als ik alle berichten hoor dan ga ik er wel vanuit dat het al ver is. Ik weet niet of het al helemaal rond is", doelt Van de Beek tegenover Voetbal International op de verhalen omtrent de overgang van Ziyech naar Chelsea. "Ik gun hem alles en hoop dat hij het heel goed gaat doen daar. Het is een stap die hij verdiend heeft naar mijn mening. Het is een fantastische voetballer, dus ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed gaat doen."

Van de Beek snapt heel goed waarom Ziyech voor Chelsea kiest, ondanks het soms negatieve sentiment rondom de Londense club. "Ik denk dat het een heel mooie club is met veel jonge spelers die door kunnen groeien. Ik denk dat Hakim daar zeker op zijn plaats zal zijn. Iedereen heeft daar natuurlijk zijn mening over, maar ik vind het een mooie club voor hem."

Ziyech lijkt Ajax dus zo goed als zeker te verlaten. Van de Beek weet dat hij intensief gevolgd wordt door Real, maar een vertrek bij Ajax is wat hem betreft nog helemaal geen uitgemaakte zaak. "Ik focus me op dit seizoen. Voor mij is het niet zo dat als de een gaat dat ik denk: ‘Oh, ik moet ook gaan’. Dat speelt helemaal niet voor mij. Ik heb altijd gezegd dat ik hier goed op mijn plek zit bij Ajax. Ik pas in het team en ben happy. Als het moment een keer komt, dan komt het. Maar ik ga niks overhaasten. Ik wacht rustig af en focus me op de prijzen van dit seizoen."

De verslaggever van Voetbal International zegt voor de grap dat het contract bij Real al is getekend. Van de Beek ontkent echter gelijk dat er al een akkoord is met de Koninklijke. "Nee, zeker niet. Daar blijven ze natuurlijk over doorgaan, maar er is nog helemaal nergens iets getekend. Als ik rond ben met een club zal ik dat altijd melden. Dat is nu de situatie." In de Spaanse zijn recent verhalen verschenen dat Van de Beek deze zomer voor 55 miljoen euro overstapt naar Real. Zijn contract bij Ajax loopt nog ruim drie jaar door.