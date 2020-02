Bakker in de wolken na prachtig basisdebuut bij PSG: ‘Kans gegrepen’

Mitchel Bakker maakte vorige maand als invaller zijn officiële debuut voor Paris Saint-Germein. De vorig jaar van Ajax overgekomen vleugelverdediger stond woensdag voor de eerste keer in de basis van PSG. Het was een zeer bevredigend optreden, want Bakker was betrokken bij het openingsdoelpunt van de Parijse grootmacht in de eerste minuut. Zijn voorzet vloog via een Dijon-verdediger het doel in. PSG won uiteindelijk met 1-6 van Dijon in de kwartfinale van de Coupe de France.

"Ik hoorde vanmiddag tijdens de wedstrijdbespreking pas van de trainer dat ik zou spelen", vertelt de pas negentienjarige Bakker na afloop in een interview op de clubsite van PSG. "Ik was vanzelfsprekend heel erg blij. Dit was altijd mijn doel en ik denk dat ik mijn kans gegrepen heb." Trainer Thomas Tuchel liet de linksback uiteindelijk negentig minuten staan tijdens het doelpuntenfestijn in Dijon.

Bakker kijkt met een goed gevoel terug op de midweekse bekeroverwinning van PSG. "De eerste helft was oké van onze kant, de tweede helft was eerlijk gezegd beter. We vonden de oplossingen aan de bal en lieten hem ook goed rondgaan. Het elftal speelde erg goed." Tuchel onderstreept de woorden van Bakker in zijn analyse van het bekerduel. "We waren geduldig en speelden snel en simpel. We hadden controle over de wedstrijd."

“Dit was een sterk optreden, dus ik ben erg tevreden”, zei Tuchel na afloop in gesprek met Eurosport. Eerder dit seizoen ging PSG nog met 2-1 onderuit op bezoek bij Dijon. “Het is ontzettend moeilijk om te winnen in Dijon, want zij verloren hier pas twee keer dit seizoen. We hebben verdiend gewonnen. We bleven negentig minuten lang geconcentreerd. We wonnen op basis van kwaliteit en details, zoals het winnen van de tweede bal. We speelden verzorgd en dat was de sleutel.”