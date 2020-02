Valentijn Driessen wijst Ajax op twee Eredivisie-spelers bij vertrek Ziyech

Met het aanstaande vertrek van Hakim Ziyech naar Chelsea komt er volgens Valentijn Driessen een einde aan een ‘modelhuwelijk’. De Marokkaans international gaat de Johan Cruijff ArenA na dit seizoen voor 45 miljoen euro verlaten. Volgens Driessen heeft Ziyech in Amsterdam veel hoogte- en dieptepunten meegemaakt en ging het er achter de schermen niet altijd even vriendelijk aan toe. Voor de opvolging van Ziyech adviseert Driessen aan directeur voetbalzaken om aan te kloppen bij AZ en PSV.

De chef voetbal van De Telegraaf schrijft donderdag dat Ziyech bij sc Heerenveen, FC Twente en Ajax alle bagage heeft opgedaan om te slagen in Engeland. “Tussen Ajax en Ziyech is sprake geweest van een modelhuwelijk”, zo klinkt het. “Natuurlijk waren er aanvaringen met fans, die niet beseften dat hij een Ajax-voetballer pur sang was en zich afreageerden op de verongelijkte maniertjes en fouten van de eigenzinnige Ziyech in plaats van z’n genialiteit te omarmen. Of de botsingen met Erik ten Hag. Achter de schermen zorgde assistent-trainer en Ziyechs vertrouwensman Alfred Schreuder voor een werkbare relatie.”

Volgens Driessen zag Ten Hag tijdig het licht door Ziyech een vrije rol te geven in de hoofdmacht van Ajax. Ook de directeuren Edwin van der Sar en Overmars krijgen een compliment. “Zij bleken Ziyechs gebruiksaanwijzing als geen ander te kunnen lezen. Het leidde regelmatig tot contractverlengingen, tot meedenken over zijn carrièreplanning om uiteindelijk mee te helpen aan de volgende stap. In ruil daarvoor gaf Ziyech het beste van zichzelf, bleef Ajax lang trouw wachtend op een droomaanbieding om vervolgens voor een redelijke prijs naar Chelsea te mogen vertrekken.”

De relatie tussen Ajax en Ziyech is volgens Driessen zoals club en speler met elkaar om horen te gaan. “Clubliefde bestaat nauwelijks meer in deze tijd, maar de liefde tussen Ajax en Ziyech zal altijd wederzijds blijven. Het moment breekt aan waar vele Ajax-fans voor hebben gevreesd: Ziyechs vertrek. Aan Overmars de taak om iemand te vinden, die Ziyechs schoenen kan vullen. Misschien Calvin Stengs (AZ) of Mohamed Ihattaren (PSV).”