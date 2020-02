Babel feliciteerde Ziyech nog niet: ‘We hadden het er aan tafel over’

Ajax plaatste zich woensdagavond ten koste van Vitesse voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers wonnen met 0-3 op bezoek in Arnhem en blijven zodoende in de race voor drie prijzen: de landstitel, Europa League en het bekertoernooi. Na afloop ging het nauwelijks meer over de wedstrijd, maar vooral over de rentree van Daley Blind en de aanstaande transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea. Of Ryan Babel zijn ploeggenoot al gefeliciteerd heeft met zijn aankomende overstap naar de Premier League? “Nog niet, pas als het officieel is”, zei hij.

Woensdagmiddag meldde De Telegraaf dat Ajax en Chelsea een akkoord hebben bereikt over een transfersom van 45 miljoen euro voor Ziyech. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler gaat voor vijf jaar tekenen op Stamford Bridge. Ryan Babel speelde in het verleden bij Liverpool en heeft derhalve ervaring in de Engelse competitie. Wanneer hij in een interview met FOX Sports gevraagd wordt naar de transfer van Ziyech naar the Blues, probeert Babel de vragen met een lacht te ontwijken. “We hadden het er vandaag toevallig aan tafel over. Wat ik zei? Dat houd ik voor mezelf”, reageert de Oranje-international.

Babel was meer uitgesproken over Blind, die na twee maanden afwezigheid zijn rentree maakte. “Daley is heel belangrijk voor ons. Ik ben heel blij voor hem, nu hij weer mag voetballen. In de fase dat hij alleen moest trainen was hij niet echt in de mood. Hij is nu weer terug, dus dat is leuk voor hem. In het begin was het even schrikken. Iedereen had er wat over te zeggen, of hij nog wel of niet kon voetballen. Achteraf kan hij weer voetballen, dat is het mooiste.”

Ajax-trainer Erik ten Hag was eveneens blij voor Blind, maar ook voor Ziyech met zijn aanstaande transfer naar Chelsea. “Ik weet al heel lang wat Hakim wil, daar is hij gewoon heel duidelijk in”, zei de coach tegen Voetbal International. “Als het rondkomt, zou ik dat alleen maar toejuichen, want het is een fantastische club. We moeten eerst nog even afwachten tot het definitief is, maar als dat zo is zijn we heel blij voor Hakim. En dan ben ik ook heel trots op hem.”