Daley Blind pakt Jan Joost van Gangelen live op televisie hard aan

Daley Blind maakte woensdagavond na een afwezigheid van ruim twee maanden zijn rentree voor Ajax. Medio december werd bij de centrumverdediger een ontstoken hartspier ontdekt, waarna hij lang in onzekerheid leefde. Blind maakte vanavond in het bekerduel met Vitesse (0-3 overwinning) als invaller zijn rentree voor Ajax en maakte na afloop van de gelegenheid gebruik om Jan Joost van Gangelen en diens collega's van FOX Sports op hun plek te zetten.

Blind verscheen na afloop van Vitesse - Ajax voor de camera van FOX Sports en werd daar geïnterviewd door Van Gangelen. De presentator vroeg de verdediger van Ajax of hij 'het extra lastig vond dat mensen van alles vinden', omdat hij een bekende voetballer is. "Zeker toen bij jullie aan tafel heb ik me flink geërgerd", geeft Blind openlijk toe. De verdediger doelt daarmee op een uitzending van De Eretribune op 21 december, vlak nadat bekend werd dat hij kampte met een ontstoken hartspier.

In het door Van Gangelen gepresenteerde programma van FOX Sports kwam cardioloog Jan Hoogsteen van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven telefonisch aan het woord over de hartspierontsteking van Blind. Hoogsteen noemde het onder meer 'uitzonderlijk' dat er vrijwel onmiddellijk een ICD, een 'kastje' dat ingrijpt bij hartritmestoornissen, was geplaatst bij Blind. Ook speculeerde de cardioloog over het einde van de voetbalcarrière van de verdediger. "Je weet nu even niet of dit einde carrière betekent. Als de hartspier verzwakt is en we komen er in de komende maanden achter dat er littekenweefsel in het hart is overgebleven na de ontsteking, dan wordt het een lastig verhaal", zo zei de arts.

Het betoog van Hoogsteen is bij Blind in het verkeerde keelgat geschoten, zo geeft hij nu zonder blikken of blozen toe. "Ik erger en stoor me er wel aan dat iemand die cardioloog is of in de medische wereld werkt zich uitlaat over een dossier dat hij niet kent. Zo’n iemand beseft niet dat hij heel veel schade kan aanrichten bij een persoon mentaal, of aan iemands carrière. Daar stoor ik me dan wel aan, ja." Volgens Blind hadden ook Van Gangelen en diens FOX Sports-collega’s véél beter moeten weten. "Ik snap wel dat je iets wil weten, maar misschien kun je beter achter de schermen ernaar vragen."

"Als iemand uitspraken gaat doen als 'hij kan misschien nooit meer voetballen of topsport bedrijven', dan weet je zelf wat de headliners worden", vervolgt Blind, die zich daarmee richt tot onder anderen Van Gangelen, die Hoogsteen op 21 december interviewde. "Iemand die op televisie acteert op jullie niveau, moet dat ook begrijpen en dat geldt ook zeker voor iemand in de medische wereld. Nogmaals: zo’n persoon begrijpt niet dat hij misschien schade kan aanrichten aan iemand die mentaal minder sterk in zijn schoenen staat, want de hele wereld pikt het op."

Blind is verder in elk geval blij dat hij weer speelminuten heeft kunnen maken na een heftige periode. Trainer Erik ten Hag gunde hem tegen Vitesse ongeveer een kwartier speeltijd. "Het gaat goed. Ik ben zelf ook heel blij dat ik terug ben. Ik heb ernaar gesnakt en ik ben blij dat het tot zover kwam. Ik had gezonde spanning. Ik wist wel dat ik zou gaan invallen, dus je leeft er wel naartoe. Maar de gezonde spanning was er wel en misschien was het wel wat meer, omdat ik toch wel wat heftigs achter de rug heb."