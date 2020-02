Erik ten Hag smult van moment Hakim Ziyech in minuut 80 tegen Vitesse

Ajax plaatste zich woensdagavond dankzij een 0-3 overwinning op bezoek bij Vitesse voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers hadden geen kind aan Vitesse en zegevierden uiteindelijk dankzij doelpunten van Ryan Babel, Ryan Gravenberch en Dusan Tadic. Erik ten Hag is blij met de overwinning en koestert ook vooral de rentree van Daley Blind en Hakim Ziyech.

Vooral de rentree van Blind was emotioneel: de centrumverdediger stond de afgelopen maanden buitenspel vanwege een ontstoken hartspier. Ten Had had vooraf al voorgenomen om Blind vanavond tegen Vitesse weer speelminuten te geven, zo erkent de trainer van Ajax na afloop voor de camera van FOX Sports. "Het is prachtig. Hij is er natuurlijk lang uitgeweest, het verhaal is bekend. Dat hij nu zijn rentree kan maken is belangrijk voor hem en belangrijk voor ons", aldus Ten Hag, die Blind vanavond naar eigen zeggen 'in elk scenario had kunnen brengen'. "We hebben hem vandaag bewust zijn eerste minuten laten maken."

Ten Hag koos vanavond centraal achterin voor Edson Álvarez en Lisandro Martínez. Blind was voordat zijn hartspier ontstoken raakte een dragende kracht bij Ajax en Ten Hag hoopt dat de linkspoot vanaf nu weer van grote waarde kan zijn voor zijn elftal. "Zondag (in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk, red.) kunnen we een volgende stap zetten. Natuurlijk hebben we hem gemist. Dat hij een kwaliteitsspeler is die wat toevoegt aan het team, is heel duidelijk. Dat we hem de komende maanden heel erg nodig hebben, is ook duidelijk."

Ook Ziyech werd in de tweede helft nog gebracht door Ten Hag. De creatieve middenvelder stond sinds januari aan de kant met een kuitblessure. Ten Hag weet dat Ziyech iets extra’s kan brengen en wijst onder meer op een fraaie pass die de Marokkaans international vrijwel direct na zijn rentree verstuurde richting Ryan Babel. Ziyech wist Babel in de tachtigste minuut van de wedstrijd fraai vrij te spelen in de zestien, na een pass vanaf de rechterkant. "Een geweldige bal, een geweldige pass. Zo'n eindpass is Ziyech ten voeten uit. Ik noem het schilderen. Zo'n pass ziet niet iedereen, maar er zijn er wel meer die het zien", zegt Ten Hag.

"Eiting kan bijvoorbeeld ook een geweldige pass geven. Maar we hoeven er niet over te discussiëren dat het de absolute kwaliteit van Hakim is en dat wij hem zoveel mogelijk in die situatie moeten brengen", vervolgt de Ajax-trainer. "Dan heb je vertrekkende mensen nodig. Als je dat hebt, dan geeft hij die passes wel. We zijn in ieder geval heel blij dat hij sowieso nog tot het einde van het seizoen bij ons is. We willen prijzen winnen en vandaag hebben we daarin een grote stap gezet. Op naar de halve finale."