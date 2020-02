Hazard-rol ligt voor het grijpen voor Ziyech: ‘Steeds dichter bij dat niveau’

Hakim Ziyech heeft dan eindelijk zijn langverwachte transfer richting het buitenland te pakken. De aanvallende middenvelder, al jaren een van de uithangborden van Ajax, vertrekt als alles naar wens verloopt voor circa 45 miljoen euro naar Chelsea. Ziyech zag collega-boegbeelden Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt na het waanzinnige seizoen 2018/19 vertrekken bij Ajax, maar bleef zelf op zijn post. De kieskeurige spelbepaler is bijna een jaar later eindelijk klaar voor zijn eerste avontuur buiten de Eredivisie. Ziyech moet Chelsea de zo gewenste aanvallende impulsen geven.

Door Rian Rosendaal

Directeur voetbalzaken Marc Overmars had in december al een vooruitziende blik wat betreft de toekomst van Ziyech. "Het wordt moeilijker om de selectie intact te houden", voorspelde de bestuurder in gesprek met De Telegraaf. "Omdat ik onze gemaakte afspraken ken en omdat spelers van Ajax overal geliefd zijn. Wij willen meedenken met spelers en omdat wij ons als een betrouwbare partner opstellen, denken spelers ook met ons mee. Als spelers hun verdienste hebben gehad voor Ajax, zijn we daar dankbaar voor en zullen we een transfer niet blokkeren." Ziyech kiest dus voor Chelsea, terwijl Donny van de Beek klaar lijkt voor de stap naar Real Madrid deze zomer. "Donny en Hakim zijn hier al lang en hebben Ajax zo veel moois gebracht", aldus Overmars.

Ziyech had Ajax al veel eerder kunnen verlaten. In 2018 klopte AS Roma nadrukkelijk op de deur, al werd door i Giallorossi uiteindelijk de voorkeur gegeven aan de komst van Javier Pastore. Een halfjaar later keerden de Italianen terug, maar toen had Ziyech geen trek meer. "Dan hadden ze in de zomer maar moeten nadenken", zo zei hij tegenover FOX Sports. Vorig jaar zomer kreeg Sevilla een duidelijk ‘nee’ te horen. "Absoluut een mooie club, maar daar liep een technisch directeur rond (Monchi, red.), die een jaar eerder mij naar AS Roma wilde halen. Alles was zo goed als rond, totdat hij niets meer van zich liet horen. En dan moest ik nu wel naar zijn club komen", liet Ziyech in januari weten aan het Algemeen Dagblad. Om er gelijk aan toe te voegen. "Niet dus, bekijk het lekker, ik laat me niet piepelen."

Ten tijde van het interview van Ziyech met bovengenoemde krant werd de belangstelling van Chelsea steeds concreter. Manager Frank Lampard had zijn pijlen gericht op de aanjager van Ajax, nu the Blues eindelijk weer zaken mochten doen op de transfermarkt. De Eredivisie-koploper wilde de international van Marokko niet tussentijds naar Londen laten gaan. Over een klein halfjaar zal Ziyech zich alsnog op Stamford Bridge melden. Een grote opluchting voor Lampard, die in januari vergeefs zocht naar een kwaliteitsinjectie in de voorhoede. Borussia Dortmund-sensatie Jadon Sancho werd genoemd, maar met een prijskaartje van ruim honderd miljoen euro leek dat bij voorbaat een onmogelijke opgave te zijn. Ook de vermeende interesse in Moussa Dembélé leidde tot niets. De Europa League-winnaar zou een serieus bod van veertig miljoen euro hebben neergelegd bij Olympique Lyon. De jonge aanvaller is evenwel nog steeds in dienst van les Gones. Daarnaast ging er noodgedwongen een streep door de namen van Dries Mertens en Edinson Cavani.

Frustraties bij Lampard

Lampard greep dus mis op de transfermarkt en liet zijn frustraties daarover onlangs de vrije loop. "Kijk naar Manchester United. Die halen met Bruno Fernandes een geweldige speler, iemand van wereldklasse. Tenminste, dat is mijn mening", aldus de jonge Chelsea-manager in de Engelse media. "En teams die bij ons in de buurt staan, zoals Sheffield United, doen ook geweldige aankopen", verwees Lampard naar het aantrekken van Sander Berge in de slotfase van de transferperiode. "Tottenham Hotspur heeft ook een paar goede spelers aangetrokken (Steven Bergwijn en Gedson Fernandes, red.). Ik wil ons niet de put in praten, maar het lijkt erop dat we zijn verworden tot underdogs. De clubs om ons heen op de ranglijst hebben zich namelijk wél versterkt." De opvolger van Maurizio Sarri had dolgraag enkele aankopen gepresenteerd in West-Londen. "Dat lijkt me duidelijk, ja. Ik wilde de selectie ontzettend graag versterken. Dat heb ik de laatste twee weken ook meer dan eens duidelijk gemaakt. Helaas is er niets van terechtgekomen."

421- Hakim Ziyech has created 421 goalscoring chances for teammates in the Dutch Eredivisie since his Ajax debut in September 2016; 134 more than any other player. Threatening. pic.twitter.com/zcLPt3X4lT — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2020

Ziyech als nieuwe Hazard?

De gefrustreerde Lampard gaf directeur voetbalzaken Marina Granovskaia onmiddellijk de opdracht om bij Ajax wederom navraag te doen over Ziyech. Een deal voor om en nabij de 45 miljoen euro werd al snel gesloten tussen beide clubs. Volgens The Telegraph blijft het echter niet bij het aantrekken van de Ajax-middenvelder, daar het transferbudget voor aankomende zomer op 180 miljoen euro wordt geschat. De gewenste opvolger van Eden Hazard is echter al aangetrokken, zo oordeelt Kaveh Solhekol. De verslaggever volgt Chelsea namens Sky Sports op de voet. "De komst van Ziyech is logisch. Lampard heeft de laatste tijd meermaals aangegeven dat hij een permanente vervanger van Hazard naar Chelsea wil halen. Ziyech is nog niet zo goed als Hazard, maar komt wel steeds dichter bij dat niveau. Hij was een van de uitblinkers tijdens het 4-4 gelijkspel tegen Chelsea in de Champions League en liet zich ook duidelijk gelden in de duels met Tottenham Hotspur van vorig seizoen."

Marcel van der Kraan, die als verslaggever van De Telegraaf veel contacten heeft in Engeland, vindt het verrassend dat Ziyech Ajax zolang trouw is gebleven. "Ik snap echt niet dat andere clubs, zelfs niet Manchester City, geen poging heeft gedaan om Ziyech op te halen", zegt de journalist in een reactie aan talkSPORT. "Het is een speler die het spel op topniveau een extra dimensie geeft." Van der Kraan snapt dat er wellicht sceptisch wordt gekeken naar een speler die afkomstig is uit de Eredivisie. "Davy Klaassen was bij Ajax Speler van het Jaar, maar bij Everton kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Ziyech is echter een ander verhaal, want hij heeft zichzelf ook in Europa al bewezen. Tegen Bayern München, Real Madrid, Juventus, Tottenham en Chelsea. In elke topwedstrijd is hij van onschatbare waarde geweest voor Ajax. Ziyech heeft een bepaalde arrogantie, een soort flair. Hij zegt tegen tegenstanders: ‘Je kunt proberen de bal van me af te pakken, maar ik blijf de baas op het veld’. Ik weet zeker dat de fans op Stamford Bridge hem op handen zullen dragen."

Lampard hoopt dat Abraham veel baat zal hebben bij de komst van Ziyech

Cultuuromslag bij Chelsea

De aanhang van Chelsea is sinds het aantreden van de schatrijke Roman Abramovich als eigenaar in 2003 behoorlijk verwend. Honderden miljoenen werden de afgelopen jaren uitgegeven aan gevestigde namen. Het leverde the Blues een behoorlijk gevulde prijzenkast op. Naast verschillende landstitels en FA Cups werden de Champions League en de Europa League in de wacht gesleept. Het transferverbod van de FIFA lijkt voor een mentaliteitsverandering te hebben gezorgd bij Chelsea, al dan niet noodgedwongen. Ook op het gebied van managers is er een verandering waarneembaar. Geen door de wol geverfde coach met een exorbitant salaris, maar een jonge en beginnende keuzeheer met enorm veel passie voor Chelsea. Lampard speelde tussen 2001 en 2014 in het shirt van Chelsea en groeide in die periode uit tot een icoon van de Londense club. In die dertien jaar had Lampard te maken met Claudio Ranieri, José Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, André Villas-Boas, Roberto Martínez en weer Mourinho, Managers die over het algemeen met miljoenen smeten om aan het hoge verwachtingspatroon te voldoen bij Chelsea.

Lampard heeft tot dusver een andere koers gevaren, al kan het opheffen van het transferverbod daar ook weer snel verandering in brengen. De oud-international van Engeland, met 106 interlands achter zijn naam, gelooft heilig in de kwaliteiten van zijn jonge spelers. Niet alleen Tammy Abraham beleeft deze jaargang zijn doorbraak bij Chelsea. Mason Mount en Fikayo Tomori zijn door hun sterke optredens nadrukkelijk in beeld bij de Engelse bondscoach Gareth Southgate. Daarnaast lijkt de weer geheel fitte Callum Hudson-Odoi lijkt helemaal te zijn opgeleefd. Lampard beseft echter ook dat zijn youngsters soms grillig kunnen zijn in hun prestaties. Daarnaast wil hij met de komst van Ziyech inspelen op het naderende vertrek van Pedro en Wilian. Beide dertigers hebben een aflopend contract en lijken Chelsea na dit seizoen te verlaten. Daarnaast zit in het rijtje Ross Barkley, Mateo Kovacic en Christian Pulisic voor Lampard waarschijnlijk ook niet de gedroomde nummer tien. Er wacht dus een mooie uitdaging voor Ziyech, die in november op Stamford Bridge al liet zien wat de aanhang van Chelsea vanaf volgend seizoen kan verwachten.