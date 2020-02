Ajax wint met ruime cijfers bij rentree Ziyech en Blind

Ajax heeft zich ten koste van Vitesse geplaatst voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De formatie van Erik ten Hag was in GelreDome met 0-3 te sterk voor de Arnhemmers. Zonder te imponeren wisten de Amsterdammers met ruime cijfers te winnen van Vitesse, dat het duel eindigde met tien man door het wegsturen van Tim Matavz. In de halve finale wacht een duel met de winnaar van de confrontatie tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht.

Bij Ajax waren Hakim Ziyech en Daley Blind weer van de partij, maar beide spelers moesten genoegen nemen met een plek op de bank. Het eerste minuut in GelreDome beloofde veel spektakel voor de rest van de wedstrijd. Lassina Traoré kon in de eerste seconden al voor de openingstreffer zorgen, maar de poging van de aanvaller werd gekraakt door doelman Remko Pasveer. In de counter was Tim Matavz dreigend, maar de Sloveen kon eveneens niet tot scoren komen. Na een levendige openingsfase viel er steeds minder te beleven voor beide doelen.

De wedstrijd liep meer en meer uit op een strijd, waarbij scheidsrechter Bas Nijhuis zelfs Erik ten Hag een gele kaart toediende nadat de Ajax-trainer zijn beklag deed. Toch kon Ajax met een voorsprong rusten. Via een counter kwam de bal via Van de Beek bij Traoré terecht. De aanvaller ging een combinatie aan met Van de Beek, waarna de jongeling richting het vijandelijke doel dribbelde. Traoré had vervolgens een puike voorzet in huis voor Ryan Babel, die de openingstreffer voor zijn rekening nam: 0-1. In het restant van de eerste helft hoefden beide doelmannen zich nauwelijks in het zweet te werken en ook na de thee was het spel gezapig.

Een kwartier voor tijd wist Ryan Gravenberch het duel te beslissen. De middenvelder bleef rustig na een voorzet van Nicolas Tagliafico en schoot de 0-2 tegen de touwen. Vitesse eindigde het duel met tien man nadat Matavz door klagen met zijn tweede geel werd weggestuurd. Vlak voor tijd mocht Dusan Tadic er vanaf elf meter ook nog 0-3 van maken. De VAR constateerde een handsbal in het strafschopgebied van Vitesse en Nijhuis ging akkoord, waarna de Servische aanvaller het slotakkoord kon verzorgen. Andere hoogtepunten voor de fans van Ajax waren de minuten voor Blind en Ziyech, die hun rentree maakten na een lange afwezigheid.