Van der Gijp waarschuwt Ajax: ‘Die loopt de honderd meter in drie minuten’

Hakim Ziyech gaat waarschijnlijk naar Chelsea verkassen. Diverse media meldden woensdag dat de middenvelder Ajax komende zomer voor 45 miljoen euro gaat verlaten. René van der Gijp vindt Chelsea 'de juiste club' voor de Marokkaans international. "Ze hebben op dit moment niet echt hele grote namen", laat de analist bij Radio Veronica weten.

"Er spelen wel topspelers op het middenveld, maar dat zijn spelers die de bal wel gunnen aan Ziyech. Het is niet zo dat een Modric, een Rakitic of een Busquets daar rondloopt. Die gaat zijn plek wel vinden. Ik vind het voor die jongen erg leuk. Wij zitten ook te speculeren: kan hij het op een hoger niveau aan? Kan hij nog een stapje maken? We gaan het zien."

Ziyech indirect gewaarschuwd door Kluivert: 'De stap naar het buitenland wordt vaak onderschat'

"Hij kan natuurlijk de beste speler van Marokko aller tijden worden. Dat is leuk, toch?", vervolgt de oud-voetballer. "Er spelen natuurlijk wel Marokkanen. Er was laatst ook een voorstopper bij Juventus (Medhi Benatia, red.). Maar echt eentje die zo'n club bij de hand kan nemen, dat zal wel spannend zijn", aldus Van der Gijp, die ook heeft meegekregen dat Jan Vertonghen in beeld is bij Ajax.

"Dat kan echt niet meer. Die loopt de honderd meter in drie minuten", stelt Van der Gijp. "Ik zeg niet dat dat niet meer bij Ajax kan, maar bij Tottenham Hotspur vinden ze dat het absoluut niet meer kan. Moet je niet doen, joh. Je hebt Daley Blind en je hebt een paar gekocht, toch? Je moet niet meer aan Vertonghen beginnen. Dat lijkt vaak leuk, maar dit moet je zo'n jongen niet aandoen."