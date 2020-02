Verbazing tijdens AZ - NAC: 'Fucking hell, krijg ik op m'n flikker straks'

NAC Breda wist woensdagavond AZ uit te schakelen in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Peter Hyballa kon met 1-3 zegevieren in het AFAS Stadion, waardoor de Parel van het Zuiden na de 2-0 overwinning tegen PSV nog een stunt uithaalde in de TOTO KNVB Beker. Robin Schouten, die de 0-2 maakte tegen AZ, kan zijn geluk niet op.

"Die goal zat er lekker in. Ik dacht: ik ga 'm geven aan Finn Stokkers, maar iemand liep met hem mee en toen dacht ik: nu ga ik zelf", zegt de rechtsback na afloop in gesprek met FOX Sports. "Dit is lekker, ik kan niet anders zeggen. Je hebt altijd een kans. Ik denk ook dat de verschillen tussen de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie niet altijd heel groot zijn. Natuurlijk zit er een verschil tussen AZ en NAC, maar er is altijd een kans."

Ook doelman Nick Olij is blij. "Je hebt een seizoen met veel downs gehad en dat je dan dit op de mat kan leggen?! Dat is toch geweldig? Ik ben een beetje sprakeloos, ik had het niet verwacht", aldus de voormalig speler van AZ, die wel een wereldgoal van Oussama Idrissi om de oren kreeg. "Als ik die bal van Idrissi ook nog pak, was het helemaal mooi geweest. Uiteindelijk ben ik tevreden."

"Of-ie houdbaar was? Ja, dat vond ik zelf ook", grapt Olij. "Fucking hell, die bal ging nergens over. Dit gaat toch nergens over? Ik had de wedstrijd tegen RKC gezien en bekeken hoe hij schiet, maar als je de bal zo raakt, met de wind mee... Wat is de afstand? 25 of 30 meter? Moet ik weer aan de bak op de keeperstraining, krijg ik weer op m'n flikker straks", lacht de doelman.

Analist Ronald de Boer was positief verrast door het spel van NAC. "Ik was echt verbaasd vandaag hoe ze ten strijde kwamen. Voetballend, aanvallend en verdedigend goed. Ik heb Hyballa een compliment gegeven. Tuurlijk, je bent de underdog. Zij mogen de bal hebben en de druk ligt volledig bij AZ. Tegen TOP Oss moet je het spel maken, hier niet. Toen de 1-2 viel, dacht je: hoe lang houden ze het vol? AZ had het momentum, maar ze kwamen toch niet tot echt grote kansen."