Mitchel Bakker beleeft fantastisch basisdebuut bij galavoorstelling PSG

Mitchel Bakker kan terugkijken op een zeer geslaagd basisdebuut als speler van Paris Saint-Germain. De negentienjarige linksback kreeg woensdagavond in het bekerduel met Dijon voor het eerst sinds zijn zomerse komst van Ajax een basisplaats van trainer Thomas Tuchel en stelde absoluut niet teleur. Bakker bleef verdedigend moeiteloos op de been en droeg aanvallend uiteindelijk ook bij aan 1-6 overwinning van de Parijzenaren. PSG plaatste zich zo moeiteloos voor de halve finales van de Coupe de France.

Nadat Bakker twee weken geleden in de vorige ronde tegen derdedivisionist Pau FC als invaller zijn eerste minuten voor PSG maakte, mocht de Nederlander vanavond voor het eerst aan de aftrap verschijnen. De verdediger had niet lang nodig om zijn visitekaartje af te geven, want hij was na slechts vijftig seconden betrokken bij de openingstreffer van PSG. Bakker had vanaf de linkerflank een lage voorzet in huis, waarna de bal ongelukkig in eigen doel werd gelopen door Dijon-verdediger Wesley Lautoa: 0-1.

PSG kende zo een vliegende start in het Stade Gaston Gérard, maar het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Mounir Chouiar tekende namelijk nog voor het verstrijken van het eerste kwartier voor de gelijkmaker, door doelman Keylor Navas te verschalken met een schot vanbuiten de zestien: 1-1. Een doelpunt van Edinson Cavani werd daarna afgekeurd vanwege hands, maar dankzij Kylian Mbappé ging PSG alsnog met een nipte voorsprong aan de thee. De spits rondde in de voorlaatste minuut van de eerste helft koelbloedig af oog in oog met doelman Rúnar Alex Rúnarsson.

Na de onderbreking liep PSG uiteindelijk snel en eenvoudig weg bij Dijon. Thiago Silva werkte in de vijftigste minuut de 1-3 tegen de touwen uit een hoekschop van Pablo Sarabia en even later zette Sarabia zelf de 1-4 op het scorebord. De Spaanse middenvelder benutte een rebound, nadat Mbappé, na een fraaie steekpass van Bakker, eerst nog op Rúnarsson was gestuit. Daarna nam PSG gas terug, maar in de absolute slotfase liep de score toch nog verder op door een eigen doelpunt van Senou Coulibaly en een intikker van Sarabia. Bakker stond uiteindelijk negentig minuten binnen de lijnen en speelde het laatste halfuur als centrumverdediger, na de komst van Juan Bernat voor Thiago Silva.