Ziyech sneller dan verwacht terug bij Ajax; verrassende vervanger Veltman

Hakim Ziyech keert vanavond al terug in de wedstrijdselectie van Ajax voor het duel met Vitesse in de TOTO KNVB Beker. De bekerwedstrijd leek aanvankelijk te vroeg te komen voor de aanvallende middenvelder, maar trainer Erik ten Hag heeft er toch voor gekozen om zijn sterspeler weer bij de groep te halen. Ziyech, die vandaag onderwerp van gesprek is vanwege zijn naderende zomertransfer naar Chelsea, begint in Arnhem op de reservebank, net als Daley Blind. Laatstgenoemde stond de afgelopen maanden aan de kant met een ontstoken hartspier. Ten Hag heeft bij Ajax basisplaatsen over voor onder anderen Edson Álvarez en Lassina Traoré.

Ziyech liep op 19 januari een kuitblessure op in het thuisduel van Ajax met Sparta Rotterdam en kwam sindsdien niet meer in actie. Ten Hag was zondagavond te gast bij het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport en zei toen dat het bekerduel met Vitesse te vroeg kwam voor de creatieveling, maar dat de competitiewedstrijd van komende zondag tegen RKC Waalwijk wél haalbaar zou zijn. Ziyech kan echter sneller dan verwacht weer minuten maken, want hij behoort vanavond al tot de wedstrijdselectie van Ajax.

Datzelfde geldt voor Blind. De centrumverdediger ging in december tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Valencia plots naar de grond. Hij kon de wedstrijd zonder problemen uitspelen, maar een dag later werd hij door de medische staf van Ajax naar het ziekenhuis gestuurd voor onderzoek. Uiteindelijk bleek hij een ontstoken hartspier te hebben en moest hij rust houden om volledig te herstellen. Inmiddels is Blind weer fit en kan hij weer plaatsnemen op de bank.

Ajax komt vanavond voor het eerst in actie sinds de topper van 2 februari tegen PSV (1-0 overwinning). Joël Veltman en Quincy Promes ontbreken ten opzichte van die wedstrijd vanwege blessures. Dat levert basisplaatsen op voor Álvarez en Traoré. Perr Schuurs werd als vervanger van Veltman achterin verwacht bij Ajax, maar hij is niet geheel fit en ontbreek zelfs volledig in de wedstrijdselectie van Ajax.

Bij Vitesse is Riechedly Bazoer de opvallendste afwezige in de basiself: de voormalig Ajacied zit op de reservebank ten opzichte van Matus Bero. Verder kiest trainer Edward Sturing bij de Arnhemmers voor dezelfde namen die afgelopen zaterdag in de competitie met 1-0 verloren bij FC Groningen.

Opstelling Vitesse: Pasveer; Lelieveld, Obispo, Doekhi, Clark; Tronstad, Tannane, Bero; Dicko, Matavz, Linssen

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Eiting, Gravenberch, Van de Beek; Babel, Traoré, Tadic