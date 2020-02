‘Stengs en Ihattaren worden haalbaar, maar die vergelijking is niet fair’

Hakim Ziyech lijkt hard op weg naar Chelsea en de Eredivisie dreigt daarmee aankomende zomer een van zijn absolute smaakmakers te verliezen. De huidige spelmaker van Ajax kwam eerder uit voor sc Heerenveen en FC Twente en toonde bij al zijn werkgevers zijn eigenzinnige houding. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, signaleert dat de Marokkaans international er desondanks toch in slaagde om uit te groeien tot een publiekslieveling.

“Zowel bij Heerenveen waar de Nederlandse Marokkaan doorbrak als bij FC Twente en later bij Ajax was het vaak van ‘you love him or you hate him’. Ondanks alle risico’s die hij in zijn spel legde en waaraan hij nooit concessies deed, sloeg het oordeel in het vorige successeizoen van Ajax definitief door naar: ‘we love him’”, laat de journalist, die Ziyech een ‘Ajax-speler pur sang’ noemt, woensdagmiddag optekenen in een column op de website van de ochtendkrant.

Ziyech botste in het verleden bij Heerenveen bijvoorbeeld met trainer Marco van Basten, terwijl hij bij FC Twente altijd achter de onder vuur liggende Alfred Schreuder bleef staan. Ook bij Ajax kreeg hij in eerste instantie flink wat kritiek te verwerken van de achterban: “Zijn eigenzinnigheid is tegelijkertijd zijn kracht want Ziyech valt in de voetballerij door weinig en nauwelijks iemand van zijn stuk te brengen. Hij volgt zijn eigen pad, ook z’n eigen carrièrepad en daarom speelt hij tot de zomer in de Johan Cruijff ArenA en niet al bij een buitenlandse club”, gaat Driessen verder.

De journalist denkt dat Ziyech vanwege deze houding ook in de Premier league uit kan groeien tot een ‘sensatie’. Als voorwaarde stelt Driessen wel dat de creatieveling, net als bij Ajax, een vrije rol moet krijgen. Nadat Erik ten Hag Ziyech de vrije hand gaf, kreeg hij volgens Driessen het beste van de speler te zien: “Sowieso is de relatie tussen de leiding van Ajax en Ziyech en de zorgvuldig gezamenlijk geplande carrière een voorbeeld voor hoe club en speler in deze moderne tijd van het grote geld met elkaar zouden moeten omgaan. Een voorbeeld van een win-win-situatie.”

Het vertrek van Ziyech lijkt het begin van een leegloop bij Ajax, aangezien ook spelers als Donny van de Beek, André Onana, Sergiño Dest en David Neres nadrukkelijk in verband worden gebracht met een transfer: “Dat wordt een heidens karwei voor technisch directeur Marc Overmars om een nieuw Ajax te formeren”, vervolgt Driessen. Volgens de columnist bestaat een ‘tweede Ziyech’ niet, maar schept zijn transfersom wel mogelijkheden voor de Amsterdammers: “Hij levert Ajax met 45 miljoen euro een dusdanig bedrag op dat Calvin Stengs (AZ) en Mohamed Ihattaren (PSV) haalbaar worden. Maar die vergelijken met Ziyech is niet fair. Vooralsnog zijn diens schoenen te groot.”