SC Heerenveen houdt ‘fors bedrag’ over aan naderende transfer Ziyech

De Telegraaf bracht woensdagmiddag als eerste het nieuws naar buiten dat Hakim Ziyech voor een bedrag van rond de 45 miljoen euro op weg is van Ajax naar Chelsea en die berichtgeving wordt inmiddels door verschillende binnen- en buitenlandse bronnen onderschreven. Het nieuws over de naderende transfer van de spelmaker zal ook door sc Heerenveen met belangstelling gevolgd worden, aangezien de Friezen zelf ook financieel wijzer worden van een transfer van de middenvelder.

Ziyech maakte in het verleden acht jaar deel uit van de jeugdopleiding van Heerenveen, dat zodoende recht heeft op een vergoeding. De Leeuwarder Courant spreekt van een ‘fors bedrag’ voor de Friese club, dat uit zou komen op 1,8 miljoen als de transfersom voor Ziyech inderdaad 45 miljoen bedraagt. Heerenveen profiteert in dat geval voor de tweede keer mee van een transfer van Ziyech, aangezien de club ook miljoenen overhield aan de overstap van de Marokkaans international van FC Twente naar Ajax in 2016.

De Amsterdammers betaalden destijds 11 miljoen euro voor Ziyech, wat Heerenveen 1,3 miljoen vanwege een doorverkooppercentage en 5 ton wegens een solidariteitsbijdrage opleverde. FC Twente had Ziyech twee jaar daarvoor al voor 3,5 miljoen opgepikt in het Abe Lenstra Stadion. De Tukkers houden volgens TC/Tubantia op hun beurt een bedrag van vier ton over aan de naderende overstap van Ziyech.

Vanuit Engeland komt woensdagmiddag overigens het bericht dat de bekendmaking van een definitief akkoord ‘slechts een kwestie van dagen’ zal zijn. Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Athletic hebben Chelsea en Ajax elkaar al gevonden wat betreft de transfersom voor Ziyech, die alleen nog een persoonlijk akkoord moet zien te bereiken met the Blues.