Advocaat heeft boodschap voor nieuwkomer: ‘Hij moet zijn plek veroveren’

Feyenoord reist donderdag af naar Friesland voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen en bij winst zijn de Rotterdammers zeker van een plekje in de halve finales van het toernooi om de TOTO KNVB Beker. Trainer Dick Advocaat neemt het treffen in het Abe Lenstra Stadion bijzonder serieus en de ervaren oefenmeester heeft zijn zinnen gezet op winst van de beker.

“Winnen en we hebben daarna in principe twee thuiswedstrijden. Dat maakt het interessant, want de beker is voor Feyenoord ontzettend belangrijk”, liet hij woensdagmiddag tijdens een persmoment optekenen door onder meer het Algemeen Dagblad en Voetbal International. In Heerenveen treft Feyenoord bovendien een tegenstander die in de afgelopen vijf jaar geen thuiswedstrijd van de Rotterdammers heeft weten te winnen.

'Dit team is hongerig' | Özyakup

“Het klopt dat de ene club de andere goed kan liggen. Dat gevoel neem je toch mee, dat heb je ook met stadions. Ik heb stadions waar ik graag kom, zelfs als voetballer al. En het Abe Lenstra Stadion vind ik een geweldig stadion”, zegt Advocaat daarover. De trainer ziet zich donderdagavond waarschijnlijk wel gedwongen om te wisselen, aangezien Eric Botteghin niet helemaal fit is. Edgar Ié lijkt in het centrum van de verdediging zijn vervanger te worden.

Op het middenveld kiest hij juist weer voor het vaste trio Leroy Fer, Jens Toornstra en Orkun Kökcü, waardoor nieuwkomer Oguzhan Özyakup op de bank belandt: “Ik heb 'm van tevoren verteld dat hij zijn plek moet veroveren”, vervolgt Advocaat over de Besiktas-huurling. “Deze selectie heeft vijftien wedstrijden gespeeld en maar eenmaal verloren. Dan ga je niet zomaar veranderen. De spelers hebben niet de indruk gewekt dat ze eruit moeten.”