Amin Younes verlaat Napoli deze maand toch nog

José Mourinho was afgelopen zondag aanwezig bij de wedstrijd tussen Bayern München en RB Leipzig. De manager van Tottenham Hotspur zat op de tribune om onder meer Dayot Upamecano aan het werk te zien. (Daily Mirror)

Liverpool houdt de verrichtingen van Carlos Vinícius nauwlettend in de gaten. The Reds raken steeds meer overtuigd van de kwaliteiten van de aanvaller van Benfica. (O Jogo)

Napoli houdt anderhalf miljoen euro over aan het tijdelijke vertrek van de aanvaller.

Shane Long gaat zijn verblijf bij Southampton verlengen. De Ier is, op aandringen van aanvalspartner Danny Ings, akkoord gegaan met een contractvoorstel van the Saints . (Daily Mirror)