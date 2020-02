Trucje bracht Pasveer succes: ‘Weet je, tegen Ajax zou ik het zo weer doen’

Remko Pasveer is dit seizoen een vaste waarde onder de lat bij Vitesse, al kende de doelman op sportief gebied ook mindere tijden. Vorig seizoen moest de 36-jarige sluitpost Eduardo voor zich dulden. Desondanks heeft Pasveer louter goede herinneringen aan de samenwerking met Leonid Slutsky, die eind vorig jaar vertrok uit Arnhem na een serie van vijf opeenvolgende nederlagen in competitieverband.

"Leonid gaf mij plezier op het veld, een lach, en waardeerde mij om hetgeen ik deed", gaat Pasveer tegenover de NOS dieper in op zijn band met Slutsky. "Daardoor heb ik het plezier en uiteindelijk mijn plek teruggekregen." De routinier baalt van het tussentijdse vertrek van de Russische oefenmeester bij Vitesse. Het contact met Slutsky is echter niet helemaal verdwenen. "Hij is een heel fijne vent om mee te werken en als trainer heeft hij voor mij wel een speciaal plekje."

Pasveer heeft de focus echter volledig op het hier en nu liggen, met Ajax woensdagavond als opponent in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Wellicht stopt de doelman weer een strafschop, zoals hij laatst deed tegen ADO Den Haag. Pasveer bedacht een trucje, om zo te voorkomen dat hij te vroeg van zijn lijn zou komen. Hij ging een meter achter de doellijn staan. "Daar heb ik in Groningen nog problemen mee gehad. De scheidsrechter (Martin van den Kerkhof, red.) zei dat het tegen de regels was. Maar mijn voeten zouden precies op de lijn moeten staan als de bal geschoten wordt."

"De scheidsrechter was het daar niet mee eens en had de strafschop waarschijnlijk laten overnemen als ik 'm gestopt had. Weet je, tegen Ajax zou ik het zo weer doen", aldus Pasveer, die via het bekertoernooi de Europa League wil bereiken. Over stoppen heeft hij sowieso nog niet nagedacht. "We zijn in gesprek over een nieuw contract. Edwin van der Sar was volgens mij veertig jaar. Raimond van der Gouw, onze keeperstrainer, was volgens mij 44. Als de club verder wil, dan ben ik daar graag bij."