‘Real wil relatie met Ronaldo inzetten om concurrentie af te troeven’

Real Madrid haalde in de afgelopen jaren verschillende jonge spelers naar het Santiago Bernabéu en de koploper van LaLiga heeft naar verluidt een nieuw talent voor de toekomst op het oog. Real is volgens AS zeer gecharmeerd van Real Valladolid-verdediger Mohammed Salisu, die dit seizoen zijn doorbraak beleeft bij de laagvlieger.

Valladolid kreeg dit seizoen, ondanks de huidige 15e positie, tot nu toe slechts 25 doelpunten tegen en de Spaanse sportkrant schrijft deze indrukwekkende cijfers voor een groot deel op het conto van Salisu. De twintigjarige Ghanees is een vaste waarde in het elftal van trainer Sergio González en heeft met zijn goede spel de aandacht van een aantal grote clubs getrokken.

Naast Real heeft stadsgenoot Atlético Madrid naar verluidt eveneens geïnformeerd naar Salisu’s status, net als de Engelse grootmacht Manchester United. Valencia en Getafe toonden in het verleden al eens belangstelling voor de centrale verdediger, maar het is niet bekend of deze twee clubs nog steeds in de markt zijn voor de stopper.

Salisu is vanwege een clausule in zijn nog tot medio 2022 doorlopende contract voor twaalf miljoen euro op te pikken, waardoor hij een relatief risicoloze investering vormt. Real denkt daarnaast een belangrijke troefkaart in handen te hebben die het mogelijk moet maken om de concurrentie voor te zijn. Oud-speler Ronaldo Luís Nazário de Lima is namelijk de eigenaar van Valladolid en hij onderhoudt nog steeds een goede relatie met Real-preses Florentino Pérez.