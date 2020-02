Ronaldo: ‘Barcelona belde vijf dagen later dat het contract niet doorging’

Ronaldo Luís Nazário de Lima stapte in 1996 over van PSV naar Barcelona en kende een waanzinnig eerste seizoen in het Camp Nou. De Braziliaanse oud-aanvaller had zijn Spaanse avontuur heel graag een vervolg gegeven, maar de clubleiding besliste anders. Ronaldo, tegenwoordig eigenaar van Real Valladolid, werd uiteindelijk voor 32 euro miljoen euro verkocht aan Internazionale, dat destijds een recordbedrag neerlegde voor de spits.

"Ik had mijn contract bij Barcelona aan het einde van het seizoen verlengd en ging toen op pad met het nationale elftal van Brazilië", vertelt Ronaldo in een interview met DAZN. "Vijf dagen later werd ik gebeld met de mededeling dat er een streep was gezet door de contractverlenging. Daar had ik verder geen invloed op, want ik wilde gewoon blijven. Barcelona schatte mijn inbreng blijkbaar niet op de juiste waarde. Ik wilde dus graag blijven, maar die beslissing ging buiten mij om."

Ronaldo keerde enkele jaren later terug in Spanje. Hij tekende in 2002 namelijk een contract bij Real Madrid. "Ik ken al de verhalen van Roberto Carlos en wilde dat allemaal graag van dichtbij meemaken. Real was uiteindelijk nog groter dan Roberto had geschetst. Bij die club zijn er altijd hoge verwachtingen en is er constant druk. Bij Real staan natuurlijk ook de beste spelers onder contract."

"Ik vond het geweldig dat ik bij zo’n grote club was terechtgekomen en dat ik daar mijn steentje aan mocht bijdragen", vervolgt Ronaldo. "Van de 'Galacticos’ (bijnaam van spelers van Real, red.) werd destijds veel verwacht. We voerden vaak een voetbalshow op, maar waren eveneens een succesvolle generatie spelers. Real heeft de manier van zakendoen in het voetbal zonder meer veranderd. Sindsdien genereren de clubs meer inkomsten en worden spelers met hogere transfersommen verkocht. Dat was een grote verandering in het moderne voetbal."