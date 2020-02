‘Liverpool wil Van Dijk belonen met krankzinnig contract van zestig miljoen’

Liverpool wil Virgil van Dijk belonen met een nieuw contract. Volgens Football Insider werkt de Engelse topclub aan een nieuwe deal met de aanvoerder van het Nederlands elftal. Met zijn nieuwe overeenkomst kan de centrumverdediger in vijf jaar tijd ongeveer zestig miljoen euro verdienen.

De 28-jarige Van Dijk maakte in januari 2018 voor circa 84 miljoen euro de overstap van Southampton naar Liverpool. Hij tekende destijds een contract voor 5,5 jaar op Anfield met een salaris van omgerekend 148.000 euro per week. Volgens Football Insider wil de koploper van de Premier League dat contract graag openbreken en verlengen. Van Dijk krijgt nog voor de zomer een nieuw vijfjarig contract aangeboden met een basissalaris van 178.000 euro per week. Via bonussen kan zijn vergoeding ver oplopen, waardoor hij gedurende de looptijd van zijn nieuwe verbintenis in totaal ongeveer zestig miljoen euro kan verdienen.

Toen Van Dijk twee jaar geleden bij Liverpool tekende, kreeg hij ook al te maken met diverse bonussen. Zo ontving hij een tekenbonus van ruim zeven miljoen euro en is hem een loyaliteitsbonus van circa zes miljoen euro beloofd. Wanneer hij 150 officiële wedstrijden voor Liverpool speelt, ontvangt hij nog eens een bonus van omgerekend 4,8 miljoen euro. Inmiddels staat de teller van Van Dijk bij Liverpool op 98 wedstrijden.