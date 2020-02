Twijfels over keuze Ihattaren: ‘Maakt Raiola hem ook als speler beter?’

Mohamed Ihattaren viert deze woensdag zijn achttiende verjaardag. De aanvallende middenvelder van PSV heeft op deze prille leeftijd al 31 Eredivisie-wedstrijden achter zijn naam staan. Voormalig PSV’er Gerald Vanenburg stond op op die leeftijd op exact hetzelfde aantal duels, al was dat wel in het shirt van Ajax. De oud-middenvelder vindt het knap hoe Ihattaren zich ontwikkelt bij PSV, waar het dit seizoen behoorlijk onrustig is.

"Op dat moment loopt de hele wereld met je weg en wil bijna iedereen met je op de loop", blikt Vanenburg met het Eindhovens Dagblad terug op zijn eerste stappen in het betaald voetbal. "De grootste clubs uit de meest aansprekende competities benaderden mij toen ook met de allermooiste voorstellen, maar ik ben heel lang in Nederland gebleven." Vanenburg speelde buiten de eigen landsgrenzen voor Jubilo Iwata, AS Cannes en 1860 München.

Vanenburg was destijds een zeer populaire speler. De oud-international van Oranje ziet wat dat betreft overeenkomsten met de start van Ihattaren als profvoetballer. "Je moet er snel mee om kunnen gaan dat echt iedereen je plots kent en een mening heeft én geeft. Dat vraagt veel van een jongen van zeventien of achttien", weet de gewezen middenvelder uit ervaring. "Als ik zie hoe Mohamed dat doet en hoe hij omgaat met alles wat er als mens en voetballer op hem afkomt, heb ik daar veel respect voor."

Ihattaren lijkt PSV soms op sleeptouw te willen nemen. Een ongezonde situatie, zo oordeelt Vanenburg. "Er lopen nu te veel spelers rond die onvoldoende niveau hebben om in de absolute top van Nederland te spelen. Mohamed neemt veel op zich en is voetballend ook gewoon de beste. Dat is in alle eerlijkheid ook niet zo moeilijk in dit elftal." Vanenburg zou graag zien dat Ihattaren een beetje uit de wind wordt gehouden door meer ervaren spelers. "Mohamed moet nog een ontwikkeling doormaken en eigenlijk is de ploeg al heel afhankelijk van hem. Ik vind dat de leiding het zich moet aanrekenen dat er vijf, zes spelers in het elftal staan die voor het niveau van PSV tekort komen. De club verdient beter."

Vanenburg weet dat Ihattaren binnenkort overstapt naar Mino Raiola. De oud-PSV'er hoopt vurig dat de overgang niet ten koste gaat van de loopbaan van de middenvelder. "Raiola zal hem vast naar een grote club kunnen brengen, maar maakt hij hem ook als speler beter?" Geld moet in de optiek van Vanenburg niet altijd leidend zijn voor spelers. "Tegenwoordig kun je snel cashen als speler, maar Mohamed heeft vooral behoefte aan de juiste begeleiding en carrièreplanning." Een weloverwegen keuze maken kan al een hoop schelen. "Ik denk dat het voor Steven Bergwijn bijvoorbeeld (vertrokken naar Tottenham Hotspur, red.) wel een logisch vertrekmoment was."