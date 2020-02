‘Neymar kan terugkeren, maar dan is het klaar met die feestjes in Brazilië'

Jordi Mestre was vijf jaar lang de vice-president van Barcelona. Aan zijn dienstverband kwam vorig jaar plotseling een einde, mede omdat de Spanjaard niet langer geloof had in het beleid van de grootmacht uit Catalonië. Ruim een halfjaar later kijkt Mestre terug op zijn periode in Barcelona, met onder meer enkele opmerkelijke uitspraken over Neymar, die in 2019 leek terug te keren in het Camp Nou. Een definitieve deal kwam echter nooit van de grond.

"De spelers van Barcelona vroegen om zijn terugkeer, maar de club werd niet onder druk gezet", zegt Mestre in gesprek met Catalunya Rádio. "Ik kwam slecht uit dat hele verhaal. Als hij was teruggekeerd en de club had daar baat bij gehad, dan zou dat voor mij geen probleem zijn geweest. Dan zet ik mijn trots gewoon opzij. Op sportieve gronden zou Neymar nog steeds terug kunnen komen, maar dan wel op een aantal voorwaarden."

"Paris Saint-Germain zou ermee akkoord moeten gaan en Neymar zou de rechtszaak tegen Barcelona (over een tekenbonus van 26 miljoen euro, red.) moeten stopzetten. Daarnaast moet hij openlijk zijn ongelijk toegeven. Ook zou er een einde moeten komen aan de vele verjaardagsfeestjes in Brazilië. Er waren spelers van het eerste elftal die met hem een bruiloft bezochten maar niet wisten dat hij Barcelona wilde verlaten."

Mestre geeft tevens een inkijkje in de stroeve verhoudingen op bestuurlijk gebied in het Camp Nou. "Van de buitenkant ziet het er allemaal heel anders uit", aldus de voormalige bestuurder van de Spaanse titelkandidaat. "Barcelona bestaat 120 jaar en dat is bepaald geen slechte periode geweest. Met de directeuren Andoni Zubizarreta, Robert Fernández and Pep Segura was er een duidelijke visie aanwezig. Maar opeens wilden ze af van Segura als algemeen directeur, een besluit van het bestuur waar ik geen vrede mee had. Ik was de enige die hem verdedigde, maar stond daar wel alleen in."