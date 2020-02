‘Barcelona in startblokken om noodplan van 35 miljoen euro te activeren’

Ousmane Dembélé werd dinsdag in Finland geopereerd aan de hamstrings in zijn rechterbeen en is hierdoor minstens zes maanden uit de roulatie. De aanvaller mist daardoor het restant van het seizoen, terwijl ook het EK aan zijn neus voorbij gaat. Barcelona wil op heel korte termijn een vervanger aantrekken voor de weggevallen vleugelaanvaller, zo weet Mundo Deportivo woensdag te melden.

De Catalaanse grootmacht wacht nu op een definitief akkoord van de Spaanse voetbalbond RFEF. Clubs in LaLiga mogen namelijk bij een langdurige blessure van een speler, waarbij kan worden aangetoond dat de revalidatie minimaal vijf maanden in beslag neemt, buiten de transferwindow om een speler uit een van de twee hoogste divisies in eigen land halen, of desnoods een speler zonder club. Barcelona heeft twintig dagen om het medische rapport van Dembélé in te dienen. Mocht de medische commissie binnen 72 uur een akkoord afgeven, dan heeft trainer Quique Setién nog 15 dagen om daadwerkelijk een nieuwe aanvaller te presenteren.

Setién heeft volgens RTVE 35 miljoen euro over voor Willian José. Barcelona en Real Sociedad zouden al overeenstemming hebben bereikt over de transfer, al weet Mundo Deportivo te melden dat een definitief akkoord nog ver weg is. Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Ángel (Getafe), Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren (Real Betis) zijn naar verluidt de overige opties voor de trainer van Barcelona. Er zouden achter de schermen in het Camp Nou echter twijfels zijn over het op korte termijn uitgegeven van vele miljoenen voor een noodoplossing.

Voor Setién is het absolute noodzaak dat er een aanvaller aan zijn selectie wordt toegevoegd. De opvolger van Ernesto Valverde in Barcelona beschikt in de voorhoede momenteel alleen over Lionel Messi, Antoine Griezmann en Ansu Fati. Luis Suárez is net als Dembélé nog enkele maanden uitgeschakeld. Nadeel is dat een eventuele nieuwe aanvaller niet inzetbaar is in de knock-outfase van de Champions League. De Catalanen stuiten in de achtste finale op Napoli.