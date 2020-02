‘Van Bommel samen met Labbadia en Schmidt op kandidatenlijstje’

Mark van Bommel gaat mogelijk als trainer aan de slag in de Bundesliga. Volgens BILD is de clubloze trainer in beeld bij Hertha BSC om Jürgen Klinsmann op te volgen. Laatstgenoemde stapte dinsdag op omdat hij het vertrouwen van de clubleiding niet voelde in de strijd tegen degradatie. Van Bommel zou serieus in beeld zijn bij de clubleiding van Hertha.

Voorlopig worden bij Hertha de taken van Klinsmann overgenomen door Alexander Nouri en de overige technische staf. In de Duitse media wordt volop gespeculeerd over wie de opvolger van Klinsmann moet worden en de naam van Van Bommel wordt nadrukkelijk genoemd. Het is bij BILD niet bekend of de Nederlandse trainer al benaderd is door de huidige nummer veertien van de Duitse competitie.

Van Bommel is niet de enige trainer die in verband wordt gebracht met een dienstverband bij Hertha BSC. Ook Bruno Labbadia en Roger Schmidt zouden kandidaat zijn. Schmidt heeft ervaring in de Bundesliga daar hij al bij Bayer Leverkusen werkte. Labbadia werkte in Duitsland eerder bij SV Darmstadt, Greuther Fürth, Bayer Leverkusen, Hamburger SV, VfB Stuttgart en VfL Wolfsburg.

Volgens Berliner Kurier is Van Bommel ook kandidaat. Niko Kovac werd eerder al genoemd bij Hertha BSC, maar zijn komst wordt uitgesloten. Na zijn vertrek bij Bayern München neemt hij voorlopig rust. Hij was eerder al in beeld bij Arsenal. Naar verluidt wil hij komende zomer weer bij een club aan de slag gaan.