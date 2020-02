Ihattaren wil zich op EK meten met de top: ‘Als er dan een mooie club komt...’

Mohamed Ihattaren droomt van een transfer naar een Europese topclub, maar sluit een nieuw contract bij PSV niet uit. In een interview met Voetbal International vertelt de achttienjarige middenvelder over zijn toekomstplannen. Hij hoopt komende zomer hoge ogen te gooien wanneer hij met het Nederlandse elftal mee mag naar het EK. Wanneer hij op het Europese eindtoernooi merkt dat hij nog ver verwijderd is van het gewenste niveau, dan blijft hij graag in Eindhoven.

Ihattaren, die woensdag zijn achttiende verjaardag viert, werd opgeleid bij PSV en mag zich dit seizoen vaste basisspeler noemen in het eerste elftal. Hij kwam tot dusver tot 31 Eredivisie-wedstrijden in de hoofdmacht en behoort tot een van de betere voetballers van de huidige selectie van trainer Ernest Faber. “Natuurlijk droom ik van topclubs, een grote competitie, de Champions League. Als ik Steven Bergwijn bij Tottenham Hotspur zie, dan geniet ik daar enorm van”, zegt hij tegenover het weekblad.

“Als ik zo doorga en op het EK al mooie dingen kan laten zien, dan kun je zeggen dat je je al met de besten van Europa kunt meten”, vervolgt Ihattaren, die zich op het EK in de kijker hoopt te spelen. “Als er dan komende zomer al een mooie club voorbijkomt… Sommige kansen kun je niet laten lopen. Maar als ik op het EK bijvoorbeeld merk dat ik er nog niet klaar voor ben, dan is het misschien beter om nog een jaar in de Eredivisie te blijven.”

Ihattaren ligt nog tot medio 2022 vast in het Philips Stadion. In maart vorig jaar verlengde hij voor het laatst zijn contract bij PSV. In december werd hij door ESPN nog in verband gebracht met een overstap naar Manchester City, daar manager Josep Guardiola bijzonder van hem gecharmeerd zou zijn.