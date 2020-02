Tientallen supporters wachten spelersbus FC Twente op na nederlaag

Supporters van FC Twente hebben dinsdagavond de spelersbus opgewacht, zo meldt TC Tubantia. Voor ongeveer vijftig supporters was de maat vol na de 2-0 nederlaag bij FC Emmen. De fans eisten het vertrek van trainer Gonzalo García García en uitten hun ongenoegen over de bijrol die Wout Brama sinds enkele weken vertolkt.

De regionale krant meldt dat de bus aanvankelijk geen toegang kreeg tot de parkeerplaats van het trainingscomplex. De boze fans eisten dat García García uitstapte. Nadat de bus eindelijk de parkeerplaats op mocht, kreeg een delegatie van supporters toestemming om binnen met Sander Boschker, Xandro Schenk en García García te praten.

Kerim Frei en Anco Jansen bezorgden FC Emmen een verdiende 2-0 zege. FC Twente, waar Brama tot ongenoegen van de meegereisde fans opnieuw niet tot de wedstrijdselectie behoorde, kon alleen in de slotfase in aanvallend opzicht iets uitrichten, maar grote kansen werden er niet gecreëerd. De ploeg van García García leed daarmee het eerste verlies van 2020.

FC Twente krijgt nu enkele zware tegenstanders met AZ, FC Utrecht, sc Heerenveen, Vitesse en Ajax. Dat maakte het belang van het duel van dinsdagavond misschien nog wel groter. "Dit was een hele belangrijke wedstrijd, dat wisten we. Er komt een moeilijke periode aan voor ons, maar we moeten goed bij elkaar blijven, voor elkaar vechten en meer kan je niet doen", vertelde Joël Drommel na afloop aan RTV Oost.