Sparta verslaat favoriete Eredivisie-opponent en boekt eerste zege in 2020

Sparta Rotterdam heeft de eerste overwinning in het nieuwe kalenderjaar geboekt. De ploeg van trainer Henk Fraser boekte dinsdagavond een verdiende zege in de inhaalwedstrijd tegen ADO Den Haag: 4-2. Sparta won in de Eredivisie van geen ploeg vaker dan van de Hagenaren: 32 keer (31 zeges op NAC Breda en NEC). Door de driepunter staat Sparta nu elfde op de ranglijst, met 27 punten, terwijl ADO als nummer zeventien geen goede zaken doet.

Het spel in Rotterdam-West was in de eerste 45 minuten niet om van te likkebaarden, maar onderhoudend was de eerste helft zeer zeker. ADO stond in de beginfase flink onder druk: een ziedende inzet van Patrick Joosten raakte de lat en Luuk Koopmans moest redding brengen op een vrije trap van Dante Rigo. Het was echter Sparta dat na zeventien minuten spelen op achterstand werd gezet. Uit een vrije trap tikte Shaquille Pinas zijn derde goal van het seizoen binnen: 0-1. De Hofstedelingen scoorden in de laatste acht wedstrijden vijf keer en alle doelpunten vielen uit een standaardsituatie.

Sparta had maar vijf minuten nodig om via een rake kopbal van Adil Auassar de tussenstand te nivelleren: 1-1. Een inzet van Rigo op de lat boven de kansloze Koopmans was een voorbode van de definitieve ommekeer van Sparta vóór het rustsignaal. Een heerlijke treffer van Joosten betekende de 2-1 en op slag van rust kopte Bart Vriends de 3-1 achter Koopmans. Een hard gelag voor ADO, dat sinds de 0-2 overwinning op Vitesse op 26 oktober geen enkele uitzege in de Eredivisie meer heeft geboekt.

In de tweede helft hielden Sparta en ADO elkaar aanvankelijk in evenwicht, maar toch slaagde de ploeg van Alan Pardew erin om de spanning in de wedstrijd terug te brengen. Crysencio Summerville strafte in de 67e minuut geblunder in de defensie van Sparta af en maakte daarmee de eerste goal van ADO uit open spel sinds 23 november: 3-2. ADO probeerde in het restant van de wedstrijd een nederlaag af te wenden, maar een goed schot van John Goossens was de enige noemenswaardige poging.

Sparta zette in de extra tijd via Abdou Harroui de eindstand op het scorebord: 4-2. De ploeg van Henk Fraser speelt komende zondag een thuiswedstrijd tegen FC Groningen, terwijl ADO een dag eerder in eigen huis tegen PSV aantreedt.