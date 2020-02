‘Chelsea greep tot frustratie van Lampard in januari mis in Amsterdam’

Hakim Ziyech wordt in Engeland steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een overstap naar Chelsea en de kans lijkt groot dat the Blues aankomende zomer nadrukkelijk werk gaan maken van de komst van de spelmaker. The Telegraph weet dinsdagavond te melden dat de Londenaren eigenlijk afgelopen maand al zaken hadden willen doen in Amsterdam. Ajax weigerde toen echter mee te werken aan een vertrek van een van zijn sterspelers.

Manager Frank Lampard wilde volgens de berichtgeving tijdens de winterse transferperiode graag een aanvallende optie aan zijn selectie toevoegen en de voormalige middenvelder hoopte nadrukkelijk op de komst van Ziyech. Tot Lampards frustratie slaagde Chelsea er echter niet in om tot een deal met Ajax te komen. De Amsterdammers wilden de Marokkaans international hoe dan ook tot aankomende zomer aan boord houden.

Chelsea houdt de verrichtingen van Ziyech daarom de rest van het seizoen nadrukkelijk in de gaten en de kans is groot dat zij zich over een paar maanden weer in de Johan Cruijff ArenA zullen melden. Ziyech tekende in augustus vorig jaar nog een nieuw, tot medio 2022 doorlopend contract, maar lijkt onwaarschijnlijk dat hij deze verbintenis daadwerkelijk uit zal dienen.

The Sun weet dinsdagavond toe te voegen dat Chelsea een bod van ruim 53 miljoen euro in gedachten zou hebben om Ziyech los te weken bij zijn huidige werkgever. De huidige nummer vier van de Premier League, die overigens ook wordt genoemd als gegadigde voor Ziyechs ploeggenoot André Onana, krijgt volgens de tabloid wel binnenlandse concurrentie in de strijd om de middenvelder annex aanvaller. Manchester United en Arsenal zouden namelijk eveneens inzetten op een deal met Ajax.