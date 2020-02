De Boer blij met komst ‘fenomeen’: ‘We laten zien dat het gat kleiner wordt’

Frank de Boer begint in maart aan zijn tweede seizoen als trainer van Atlanta United en de Nederlandse oefenmeester zal in de aankomende voetbaljaargang te maken krijgen met onder meer Javier ‘Chicharito’ Hernández. De Mexicaanse goalgetter maakte onlangs de gang van Sevilla naar Los Angeles Galaxy en De Boer denkt dat de komst van de Mexicaan goed is voor de Major League Soccer.

“Hij is een fenomeen en dat is alleen maar goed voor de jonge spelers hier, die van hem kunnen leren als speler en als professional”, laat De Boer optekenen via de officiële kanalen van de MLS. De trainer beschikt bij Atalanta met Fernando Meza en Gonzalo ‘Pity’ Martínez zelf ook over twee Mexicaanse spelers en hij heeft het idee dat het niveauverschil tussen de Amerikaanse competitie en de Liga MX langzaam af begint te nemen.

“Het is geweldig dat spelers als Fernando en Pity naar de MLS komen, omdat zij het niveau hier omhoog zullen brengen. Veel spelers willen nu in de MLS aan de slag, waaronder Mexicanen. We laten zien dat het gat tussen de Liga MX en de MLS kleiner wordt, nu de MLS veel meer kwaliteit heeft”, vervolgt de trainer van the Five Stripes zijn verhaal.

De Boer won afgelopen seizoen met Atlanta de Campeones Cup ten koste van Club América en neemt het later deze maand opnieuw op tegen een Mexicaanse opponent, als FC Motagua de tegenstander is in de CONCACAF Champions League. De trainer kijkt uit naar deze ontmoetingen: “Het niveau hier zal zeker verder omhooggaan, dat is wat er gebeurt wanneer de kwaliteit van de spelers groeit. Voor de Amerikaanse spelers zal het eveneens goed zijn.”