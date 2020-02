‘Interesse Real Madrid compliceert contractonderhandelingen in Milaan’

Luka Modric is al jarenlang een vaste waarde op het middenveld bij Real Madrid, maar het einde van het dienstverband van de Kroaat in het Santiago Bernabéu lijkt zo langzamerhand in zicht te komen. De kans bestaat echter dat er aankomend seizoen een landgenoot van Modric het wit van de Koninklijke aan zal trekken, aangezien Real volgens berichtgeving uit Italië zeer gecharmeerd is van Marcelo Brozovic, reserve-aanvoerder van Internazionale.

Onder meer La Repubblica weet te melden dat de Spaanse grootmacht de ontwikkelingen rondom de 27-jarige middenvelder op de voet volgt. Trainer Zinédine Zidane zou in Brozovic een ideale partner zien van Casemiro, die eventueel ook op de plek van de Braziliaan zou kunnen spelen. Real heeft op dit moment weinig middenvelders in de gelederen die vlak voor de verdediging uit de voeten kunnen.

Het nieuws over de interesse van de koploper van LaLiga zal niet bepaald met gejuich zijn ontvangen in het Giuseppe Meazza. Brozovic is dit seizoen een belangrijke schakel in het elftal van trainer Antonio Conte, dat momenteel verwikkeld is in een felle titelstrijd met Juventus. I Nerazzurri profiteerden afgelopen weekend optimaal van de nederlaag van de concurrent bij Hellas Verona en hebben de koppositie weer in bezit.

Brozovic speelt sinds begin 2015 voor Inter, dat hem in eerste instantie huurde van Dinamo Zagreb en hem daarna voor vijf miljoen euro definitief inlijfde. De controleur ligt nog tot medio 2022 vast in Milaan en zijn club wil deze verbintenis graag openbreken. De interesse uit Madrid zorgt nu naar verluidt echter voor complicaties in de contractonderhandelingen.