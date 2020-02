RTVE: Barcelona maakt 35 miljoen euro over na blessure Dembélé

De komst van Willian José is het antwoord van Barcelona op het nieuws over de lange afwezigheid van Ousmane Dembélé, zo verzekert RTVE dinsdagavond. Volgens de nationale omroep van Spanje hebben Barcelona en Real Sociedad eerder deze week al een akkoord over een transfersom van 35 miljoen euro bereikt en is het alleen nog wachten op groen licht van de voetbalbond om de transfer wereldkundig te maken.

Dembélé staat na de operatie aan de hamstrings in zijn rechterbeen zes maanden aan de kant. Spaanse clubs mogen namelijk bij een langdurige blessure, waarbij kan worden aangetoond dat de revalidatie minimaal vijf maanden zal duren, buiten de transferperiode om een speler uit een van de twee hoogste divisies in eigen land halen, of desnoods een clubloze speler. Na de operatie van Dembélé in Finland kan Barcelona via een medisch attest aantonen dat hij circa een half jaar de kant zal staan en moet alleen de RFEF nog goedkeuring verlenen.

De mogelijke aankoop van Barcelona kan niet meer worden ingeschreven voor de knock-outfase van de Champions League en moet maximaal vijftien dagen na het groene licht van de RFEF worden aangetrokken. De vermeende keuze van Barcelona voor Willian José kan niet los worden gezien van Quique Setién. De oefenmeester kent de aanvaller uit Brazilië nog uit hun gezamenlijke periode bij Las Palmas.

Mundo Deportivo verzekert dinsdagavond dat de berichtgeving van RTVE niet op waarheid berust en ook Baskische media zetten vraagtekens bij het bericht. In januari had Tottenham Hotspur interesse in Willian José en was Real Sociedad bereid om medewerking te verlenen, maar kwam het om uiteenlopende redenen niet tot een transfer. Nu zou men halsstarrig vasthouden aan de transferclausule van zeventig miljoen euro, ook omdat Alexander Isak anders als enige spits overblijft en men dit seizoen Europees voetbal wil afdwingen: via de ranglijst in LaLiga of via de Copa del Rey, waarin men in de halve finale staat.

Willian José, 28 jaar, speelt sinds medio 2016 voor Real Sociedad. In totaal staat de teller op 132 duels en 53 doelpunten in alle competities. Alternatieven voor de Braziliaan zijn Lucas Pérez (Deportivo Alavés), Ángel (Getafe), Luis Suárez (Real Zaragoza) en Loren (Real Betis).