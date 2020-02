Cultclub jaagt met steun van Hollywood-ster ultieme droom achterna

Er zijn de nodige cultclubs in Engeland en AFC Wimbledon hoort zeker in dat rijtje. De Zuid-Londense club wordt al zeventien jaar gerund door de trouwe achterban, dat droomt van een terugkeer op het iconische Plough Lane. Daarvoor is echter geld nodig, veel geld. De bouw van het nieuwe onderkomen is al in volle gang, maar zonder zes miljoen euro extra kan het ambitieuze project van in totaal dertien miljoen euro niet worden afgerond. The Dons hebben tot 14 februari de tijd om het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen. Met een doordachte inzamelingsactie kunnen de supporters de langgekoesterde droom verwezenlijken.

Door Rian Rosendaal

Roemrucht verleden

Wie aan het oude Wimbledon denkt, komt automatisch uit bij Vinnie Jones. De oud-middenvelder was het boegbeeld van het elftal dat in 1988 tot ieders verrassing de FA Cup veroverde. In de finale werd het onoverwinnelijk geachte Liverpool met 1-0 verslagen. In de jaren daarna was Wimbledon een vaste klant op het hoogste niveau in Engeland, met Jones als vaste waarde op het middenveld van de Crazy Gang. Iedere tegenstander vreesde de gang naar Plough Lane en later Selhurst Park. In 2000 trad het verval in, toen degradatie uit de Premier League niet kon worden voorkomen. Twee jaar later kwam definitief een einde aan de Londense periode van de roemruchte club. Het toenmalige bestuur koos voor een doorstart onder de naam Milton Keynes Dons, zo’n honderd kilometer noorderlijker. Dit alles tot grote woede van het overgrote deel van de fans. De ontevreden aanhang besloot om in de Engelse hoofdstad te blijven. AFC Wimbledon zag hierdoor het levenslicht.

Bij de entree van AFC Wimbledon in het Engelse voetbal was het echter niet mogelijk om de thuiswedstrijden af te laten werken op Plough Lane. Het knusse stadion diende tot 1991 als thuishaven van de Londenaren. Tot 1998 speelden het reserveteam en enkele jeugdelftallen nog in het zo geliefde onderkomen, waarna het terrein werd verkocht aan supermarktketen Superway. Daarmee kwam definitief een einde aan het voetbalsprookje in Zuidwest-Londen. Plough Lane werd in de jaren nadien niet meer onderhouden en uiteindelijk zelfs helemaal gesloopt om er huizen te laten verrijzen. AFC Wimbledon wist evenwel onderdak te vinden in het Kingsmeadow Stadium in Kingston upon Thames, dat ook wel bekend staat onder de commerciële naam The Cherry Red Records Stadium. Het stadion werd tot 2018 gedeeld met amateurvereniging Kingstonian FC. In dat jaar verkocht AFC Wimbledon de accommodatie aan stadgenoot Chelsea, dat het terrein gebruikt voor het vrouwenteam en de amateurtak. The Dons konden deze beslissing gerust nemen, want in 2017 was al toestemming gegeven om op tweehonderd meter van het oude Plough Lane een nieuw stadion uit de grond te stampen.

Clubicoon Vinnie Jones draagt AFC Wimbledon nog steeds een warm hart toe

De fans springen weer te hulp

De droom leek in de herfst van 2019 echter te veranderen in een nachtmerrie. Het bouwproject leek in het water te vallen vanwege een tekort van enkele miljoenen. De clubleiding van AFC Wimbledon bracht gelijk enkele realistische opties in kaart. Een groep investeerders was bereid om negen miljoen euro in de club te steken, met dertig procent van de aandelen als tegenprestatie. De plannen werden desondanks al snel in de ijskast gezet, want veel supporters zijn van mening dat de club uit handen van zakenmensen moet blijven. In plaats daarvan werd door de Dons Trust de zogeheten Plough Lane Bond opgericht. Op deze manier kunnen belangstellenden een bedrag naar keuze overmaken, met als einddoel de benodigde zes miljoen euro. Het is een soort lening, al hebben geldschieters niet de zeker dat ze het totale bedrag ook daadwerkelijk terugkrijgen. "Het is echt geweldig dat het team achter de Plough Lane Bond dit idee tot uitvoering heeft weten te brengen", aldus uitvoerend directeur Joe Palmer in een reactie op de clubsite van AFC Wimbledon. Met nog enkele dagen te gaan staat de teller op vier miljoen euro.

De Dons Trust, de drijvende kracht achter de League One-club, viert toevallig deze week zijn achttiende verjaardag. Een hele prestatie, zo oordeelt bestuurslid Lou Carton-Kelly temidden van alle verhalen rondom het nieuwe stadion. "We hebben lessen geleerd uit het verleden en willen de club en fans nooit meer in de problemen brengen met eigenaren. Achttien jaar later is het eigenaarschap van de supporters actueler dan ooit. Alleen in de laatste paar maanden heeft dit onder druk gestaan, maar kijk eens hoe de aanhang daarmee is omgesprongen. In slechts enkele weken tijd is een paar miljoen euro ingezameld, om zo de basisprincipes van de club in stand te kunnen houden. We zijn ooit heel nederig begonnen en de fans en leden kunnen trots zijn op wat er sindsdien is neergezet hier." De ambitieuze Carton-Kelly benadrukt echter ook het belang van de nabije toekomst. "Er staat nog veel meer te gebeuren, met de terugkeer op Plough Lane als stip aan de horizon."

@VinnieJones65 hi Vinnie. Thanks for your support so far on the quest to build a new stadium at Plough Lane whilst remaining a fan owned club. If you get a sec can you share this and help push us over the £2m mark. Yidaho!#BringTheDonsHomehttps://t.co/6dcOxjESQT pic.twitter.com/YzNGmbQDoW — daysofspeed (@daysofspeed) February 4, 2020

Steun uit Hollywood

De initiatieven van de Dons Trust kunnen op veel waardering rekenen in Wimbledon-kringen. Jones kan vanwege zijn filmcarrière in Hollywood niet dagelijks steun leveren, maar via interviews en Twitter laat de clubicoon zijn medeleven duidelijk merken. Er zijn meer oud-spelers die willen dat het project slaagt, zoals Kevin Gage. "Wimbledon heeft mij gevormd, als speler en als mens. Ik vind het geweldig dat ik een investering heb mogen doen. Op deze manier komt de club eindelijk thuis." De voormalige verdediger doet een oproep aan de Wombles, zoals de achterban ook wel wordt genoemd. "Zorg ervoor dat je onderdeel uitmaakt van dit waanzinnige project." Terry Burton, de laatste manager van het oude Wimbledon in de Premier League in 2000, sluit zich aan bij de woorden van Gage. "Wimbledon zit voor altijd in mijn hart. Ik heb zoveel herinneringen aan mijn tijd daar als trainer en manager. De club speelt een zeer belangrijke rol in de gemeenschap, dat ben ik nooit en te nimmer uit het oog verloren." Burton prijst de rol van de volhardende fans. "Ze hebben er alles aan gedaan om terug te keren op profniveau en nu zijn ze zo dicht bij de comeback op Plough Lane. Ik wens ze alle succes en mochten ze slagen, dan is dat een geweldige prestatie voor een club die volledig in handen is van supporters."

Het rumoer rondom AFC Wimbledon heeft inmiddels ook de Engelse politiek bereikt. Green Party-boegbeeld Sian Berry, die in 2016 naast het burgemeesterschap van Londen greep, is louter lovend over de inzamelingsactie. "Het succes van Wimbledon is ook het succes van de gemeenschap als geheel. Ik heb met een vriend samengewoond die voor Wimbledon is. Dat was in de tijd dat de club vanaf de grond weer helemaal moest worden opgebouwd. Het aanhoudende gevecht dat jullie als fans hebben geleverd is zonder meer indrukwekkend", verklaart Berry in een interview op de website van de laagvlieger in League One. "Een nieuw stadion in Wimbledon is een ontzettende belangrijke stap in het voortdurende verhaal van deze club." De bekende politicus ziet overeenkomsten tussen de Londense club en haar politieke partij. "Het opzetten van de Plough Lane Bond om Wimbledon in handen te houden van de fans en de gemeenschap strookt met de waarden van de Green Party. Ik wil deze campagne dan ook van harte ondersteunen."

Dat AFC Wimbledon de gunfactor heeft blijkt ook uit de vele positieve reacties van voetbaljournalisten die in Londen werkzaam zijn. Seb White, hoofdredacteur van het maandblad Mundial, prijst de veerkracht van de traditieclub. "De echte Dons accepteren simpelweg geen nederlaag. Het verhaal van AFC Wimbledon blijft me mateloos fascineren. De vastberadenheid van zoveel mensen om maar niet op te geven is echt inspirerend. Ik hoop dan ook dat dit de allerlaatste campagne is die moeten worden gevoerd door de fans." Amy Lawrence van The Athletic hoopt dat de missie het gewenste einde krijgt. "Een oproep aan alle Wimbledon-fans en aan iedereen die wil dat de club terugkeert naar zijn echte thuis: Schenk alsjeblieft even aandacht aan dit project." The Telegraph-columnist Jim White is onder de indruk van de eensgezindheid van de fans van Wimbledon, die in zijn ogen al zoveel hebben moeten doorstaan. "AFC Wimbledon laat andermaal zien dat er in het voetbal meerdere mogelijkheden zijn om succesvol te zijn." De gevierde cultclub heeft nog een paar dagen om circa twee miljoen euro in te zamelen. Lukt dat, dan is de droom, terugkeren op Plough Lane in het seizoen 2020/21, weer een stukje dichterbij gekomen.