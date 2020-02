Frankrijk en Spanje in de ban van vermeende quote van Antoine Griezmann

De situatie van Antoine Griezmann bij Barcelona is dinsdag onderwerp van gesprek in zowel Frankrijk als Spanje. De aanvaller beleeft een wisselvallig seizoen en voelt zich volgens France Football bepaald niet thuis in het Camp Nou. Griezmann heeft het idee dat hij wordt geïsoleerd, zo klinkt het, en het voetbalmagazine claimt dat de spits 'jaloezie' bespeurt bij zijn ploeggenoten in Spanje. Die berichtgeving wordt met klem weersproken door het kamp-Griezmann en door de krant Sport.

Griezmann maakte afgelopen zomer voor 120 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Barcelona. Hij begon op de linkerflank, aan de zijde van Lionel Messi en Luis Suárez, en verkeerde in de maand voor en de maand na de jaarwisseling in vrij goede vorm. Zo werd hij op 22 januari de held in de derde ronde van de Copa del Rey, door Barcelona naar een zwaarbevochten 1-2 zege op UD Ibiza te loodsen. Er gaan echter ook voldoende wedstrijden voorbij waarin Griezmann zich amper kan laten gelden, of waarin blijkt dat Ansu Fati en Messi een betere chemie met elkaar hebben. Zondagavond speelde hij geen opvallende rol bij de 2-3 zege op Real Betis in LaLiga.

France Football, het befaamde voetbalblad dat jaarlijks de Ballon d'Or uitkeert, schrijft dat Griezmann achter de schermen klaagt over jaloezie bij zijn ploeggenoten over zijn WK-zege met Frankrijk in 2018. "Oh absoluut, ze zijn jaloers op me. Het is voor mij beter om te blijven lachen", wordt hij geciteerd. Het wordt niet duidelijk welke spelers jaloers zouden zijn, maar in de finale was Frankrijk destijds te sterk voor het Kroatië van ploeggenoot Ivan Rakitic. In de achtste finale won Frankrijk nog op spectaculaire wijze van Argentinië (4-3) met Messi. De entourage van Griezmann ontkent echter dat er sprake is van een slechte relatie in de kleedkamer en verzoekt France Football om de betreffende passages te verwijderen.

Setién: 'Deze overwinning geeft onze een enorme boost'

Sport schrijft in een eigen artikel dat 'niets minder waar' is dan de beweringen uit Frankrijk. Griezmann zou nooit dergelijke uitspraken hebben gedaan, zo klinkt het; de aanvaller heeft nooit met France Football gesproken of het blad toestemming gegeven voor een interview. "De uitspraken die hij zogenaamd gedaan zou hebben, heeft hij nooit gedaan, ook niet tegen mensen die dichtbij hem staan." Overigens beweert France Football niet dat het zelf met Griezmann heeft gesproken, maar uit de berichtgeving van het magazine wordt niet duidelijk hoe men aan de informatie is gekomen.

De quotes over jaloezie bij de spelers van Barcelona zijn niet het enige opzienbarende aspect van het artikel. Naar verluidt heeft het gezin van Griezmann moeite om zich te vestigen in de stad Barcelona. Erika Choperena, de 29-jarige vrouw van de spits, zou tegenover haar vrienden klagen over een 'gebrek aan een sociaal leven'. Ze mist het leven in Madrid, stelt het Franse blad. De onvrede bij Choperena zou Griezmann er volgens France Football zelfs toe kunnen zetten om in de zomer een nieuwe club te zoeken. Zelf heeft hij nog niet gereageerd op de uiteenlopende berichten. Dit seizoen was de international in dienst van Barcelona goed voor 12 doelpunten en 4 assists in 32 officiële wedstrijden.