Roep om verrassing in opstelling van Ajax tegen Getafe klinkt steeds luider

Het is nog maar de vraag wie volgende week donderdag het doel van Ajax verdedigt in de Europa League-wedstrijd tegen Getafe. Bruno Varela leek de aangewezen man om de geschorste André Onana te vervangen in de eerste ontmoeting in de zestiende finales, maar in dienst van Jong Ajax bleek maandagavond tegen FC Utrecht dat de Portugese keeper niet in goede vorm steekt. Als het aan Peter van der Vlag ligt, kiest Erik ten Hag ervoor om Kjell Scherpen in Spanje voor de leeuwen te gooien.

Varela kende een horroravond tijdens de 7-2 nederlaag. Tommy St. Jago van Jong FC Utrecht scoorde door mistasten van de keeper bij een hoekschop, Varela veroorzaakte een strafschop die door Jonas Arweiler werd benut en een kwartier voor tijd leverde hij de bal in bij Jeredy Hilterman, die daardoor de 6-1 binnen kon schuiven. In het begin van het seizoen was ook Scherpen op fouten te betrappen: tijdens zijn debuut voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie was hij bijvoorbeeld schuldig aan een doelpunt van TOP Oss (2-1 nederlaag), door te ver uit zijn doel te komen na een lange bal van achteruit. Scherpen heeft zich echter herpakt en maakt de afgelopen maanden een stabielere indruk.

De twintigjarige doelman, die in vier van zijn laatste vijf competitiewedstrijden de nul hield, wacht nog op zijn officiële debuut voor Ajax 1. Vorig seizoen keepte hij nog voor FC Emmen, net als Van der Vlag. Inmiddels is laatstgenoemde werkzaam als keeperstrainer van SC Cambuur. In december won Jong Ajax met 0-2 van Cambuur en speelde Scherpen een sterke wedstrijd. "We stonden achter en schoten een paar keer vanaf de rand van het strafschopgebied. Maar op een gegeven moment zeiden we op de bank tegen elkaar: we kunnen beter stoppen met schieten. Er gaat toch geen bal in. Kjell hield alles eruit", vertelt Van der Vlag aan het Dagblad van het Noorden.

De 42-jarige voormalig keeper heeft het idee dat 'die lange', zoals hij de 2.04 meter lange Scherpen typeert, er 'heel goed op staat' bij Ajax. Hij stipt aan dat de aanpassingsproblemen begrijpelijk waren, daar de jonge Scherpen zijn thuis verliet en nu 'helemaal alleen' met zijn vriendin in Amstelveen woont. "Maar Kjell heeft het enorm naar zijn zin. Hij was bij Emmen al goed voor zichzelf bezig. Maar hij is nu echt een klerenkast aan het worden. Hij is inmiddels spieren aan het trainen die hij normaal gesproken niet gebruikte, vertelde ie. Dat heb je bij een club als Ajax. Daar is alles pico bello voor elkaar", geeft hij aan. Van der Vlag erkent dat Scherpen zijn spel nog kan verbeteren, maar zou 'honderd procent' voor de jongeling kiezen tegen Getafe.

De roep om een nieuwe keuze onder de lat tegen Getafe wordt steeds luider. Op de website van Ajax Showtime stelt adjunct-hoofdredacteur Finn Dekker dat 'de vraag rijst' of het niet beter is om Scherpen of Dominik Kotarski, zijn concurrent bij Jong Ajax, te laten keepen in plaats van Getafe. "Hoewel het opstellen van een van die twee ook niet zonder risico is, lijkt de keuze voor een van hen op goal tegen Getafe toch logischer", schrijft hij. RTV Drenthe stelt ondertussen dat 'steeds meer fans van Ajax' van mening zijn dat Scherpen de voorkeur moet krijgen, terwijl het Algemeen Dagblad zich dinsdag afvraagt: Hoe zeker is Ajax nog van schutterende Bruno Varela?