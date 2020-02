‘Iedereen moest lachen, maar vorig seizoen lukte het bijna met Ajax’

Vanwege de aanhoudende blessureproblemen in de voorhoede loert Lassina Traoré op zijn kans bij Ajax. Trainer Erik ten Hag gunde hem onlangs al speeltijd in het bekerduel met Spakenburg (7-0) en in de topper tegen PSV (1-0). Traoré heeft echter een lange weg afgelegd bij de Amsterdamse club, zo blijkt uit een openhartig interview op de clubsite.

Traoré verklaart hoe hij eerst een aantal stages doorliep bij Ajax. "Matthijs de Ligt was toen mijn directe tegenstander op trainingen en die was zo ongelooflijk sterk", graaft de jonge aanvaller in zijn herinnering. "Hij won elke duel met mij en wist mij ook elke keer de bal te ontfutselen. Toen wist ik dat ik keihard aan de slag moest gaan met mijn fysieke gestel om te slagen als speler in Nederland."

De jonge Ajacied komt met nog een opmerkelijk verhaal naar buiten. "Na een training met Ajax 1 hoorde ik dat de club mijn neef Bertrand Traoré wilde aantrekken. Kort daarna arriveerde hij met zijn koffer in het Hilton Hotel. Dat was echt heel erg toevallig. Ik feliciteerde hem met zijn transfer en hij feliciteerde mij met mijn proefperiode bij Ajax. Daarna vertelde ik hem dat we ooit samen zouden spelen." Bertrand Traoré vertrok echter na het seizoen 2016/17 bij Ajax. "Maar bij het nationale elftal van Burkina Faso hebben we wel samengespeeld."

Traoré herinnert zich ook nog een interview met Ajax TV ten tijde van zijn stageperiode in Amsterdam. "Ze vroegen toen wat ik met Ajax wilde bereiken. 'Ik wil de Eredivisie en de Champions League winnen'. Iedereen moest daarom lachen, maar afgelopen seizoen was het bijna gelukt." Traoré zal de tweede helft van de jaargang 2018/19 nooit meer vergeten. "Het was ongelooflijk om daar deel van uit te maken. Ik kon mijn ogen echt niet geloven. Maar later kwam ik tot het besef dat ik bij Ajax speel omdat ik iets speciaals heb. Het is nu aan mij om dat te laten zien."