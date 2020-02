Real Madrid maakt zich op voor komst aankoop van dertig miljoen euro

Reinier bereidt zich voor op zijn overstap naar Real Madrid. De Spaanse grootmacht telde vorige maand dertig miljoen euro neer voor het achttienjarige Braziliaanse talent van Flamengo, dat zich naar verwachting aanstaande vrijdag meldt in het Santiago Bernabéu. De koploper van LaLiga wil Reinier volgens AS op maandag 17 februari presenteren.

Real Madrid maakte in januari het aantrekken van Reinier bekend. De jeugdinternational moest zijn presentatie bij de club uit LaLiga nog even uitstellen omdat hij met het Olympische team van Brazilië deelnam aan het Olympisch kwalificatietoernooi in Colombia. Nu Brazilië zich heeft geplaatst voor de Olympische Spelen, kan Reinier zich richten op zijn transfer naar de Koninklijke.

Volgens Spaanse media stapt hij vrijdag op het vliegtuig in Brazilië. Real Madrid had hem graag al eerder in huis gehaald, maar de club besloot hem alle tijd te geven om zijn verhuizing goed voor te bereiden. Naar verwachting gaat hij vanaf volgende week maandag meetrainen met het beloftenteam van Real Madrid. Op die dag wil de club hem ook presenteren aan pers en publiek.

De Braziliaan gaat in Spanje voetballen met rugnummer negentien. Reinier heeft tot medio 2026 getekend in het Bernabéu. De speler, die nog tot medio 2024 vastlag bij Flamengo, stond bij verschillende Europese clubs op de radar, waaronder Ajax, maar Real heeft in een vroeg stadium de deal dus al weten te beklinken.