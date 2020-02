Hertha BSC reageert met grote verbazing op drastisch besluit Klinsmann

Hertha BSC is zeer verrast door het vertrek van Jürgen Klinsmann. De Duitse trainer kondigde dinsdag op Facebook aan dat hij per direct is opgestapt als trainer van de Bundesliga-club. Middels een statement op de clubwebsite geeft de club aan verrast te zijn door het plotselinge vertrek. De clubleiding had juist het idee dat alle neuzen dezelfde richting op stonden na het aantreken van diverse spelers gedurende de winterse transferperiode.

Klinsmann gaf op sociale media aan dat hij zich niet gesteund voelt door de clubleiding. Om die reden zou hij zich niet volledig kunnen richten op zijn taak om Hertha BSC, de huidige nummer veertien van de Bundesliga, voor degradatie te behoeden. Herta meldt dat de taken van Klinsmann voorlopig worden overgenomen door Alexander Nouri en de overige technische staf.

“We werden vanochtend verrast door deze ontwikkeling”, laat Michael Preetz weten namens de clubleiding. “Zeker na de samenwerking aangaande persoonlijke beslissingen in de winterse transferperiode. Er waren geen voortekenen, dus dit komt hard aan. We houden jullie op de hoogte over verdere ontwikkelingen.”

Hertha graf de afgelopen transferperiode nog tientallen miljoenen uit om de selectie van Klinsmann te versterken. Het clubrecord werd verbroken om Lucas Tousart in huis te halen. De 22-jarige middenvelder kwam voor een bedrag van 25 miljoen euro over van Olympique Lyon. Daarna werd de Poolse spits Krzysztof Piatek voor 22 miljoen euro overgenomen van AC Milan. Verder betaalde Hertha achttien miljoen euro aan RB Leipzig voor Matheus Cunha en elf miljoen euro aan VfB Stuttgart voor Santiago Ascacíbar.