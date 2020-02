RKC Waalwijk in speciaal carnavalstenue in actie tegen Sparta Rotterdam

RKC Waalwijk heeft met oog op Carnaval een speciaal tenue laten ontwerpen. De ploeg van trainer Fred Grim komt op 21 februari tegen Sparta Rotterdam zelfs in actie in het kleurrijke shirt, zo heeft de hekkensluiter van de Eredivisie dinsdag bekendgemaakt. “Dit shirt, gebaseerd op de kleuren van Schoenlapperslaand, zoals Waalwijk tijdens carnaval genoemd wordt, is in Limited Edition verkrijgbaar voor iedere liefhebber”, aldus RKC in een persbericht.

“De basis voor het carnavalstenue zijn cirkels in de kleuren blauw, geel en rood verwijzend naar de kleuren van Waalwijk tijdens carnaval. Belangrijk element van het shirt is het logo. Hierbij pronkt onze leeuw met een sjaal in de carnavalskleuren en wordt het geflankeerd door de kleuren van Schoenlapperslaand”, zo meldt de Brabantse club.

“In de kraag is de slogan gepositioneerd, op de achterkant van het shirt pronkt het logo van Schoenlapperslaand”, zo klinkt het. “Aan de rechterkant van het shirt staat de kreet ‘We Zullen Altijd Blijven Zingen’, welke verwijst naar onze trouwe supporters. Aan de linkerkant vind je de slogan ‘Strijd. Passie. Dorst.’ terug, met een knipoog naar ‘Strijd. Passie. Trots.’.”