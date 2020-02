‘Aké, Kökcü en Ihattaren prijken hoog op transferlijst in Londen’

Mikel Arteta gaat komende transferperiode een grote schoonmaak houden bij Arsenal, zo verwachten Engelse media. De manager moet rekening houden met een vertrek van bijvoorbeeld Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette en Mesut Özil, terwijl de Spanjaard sowieso al op zoek is naar een nieuwe centrumverdediger en middenvelder. Volgens de Daily Mail staan Nathan Aké, Orkun Kökcü en Mohamed Ihattaren op het lijstje van the Gunners.

Arteta heeft naar verluidt een flinke lijst met transferdoelwitten opgesteld. Onder anderen verdedigers Dayot Upamecano (RB Leipzig) en Joe Rodon (Swansea City), middenvelders Houssem Aouar (Olympique Lyon) en James Maddison (Leicester City) en spits Odsonne Edouard (Celtic) worden genoemd. Als optie voor de verdediging valt bij Arsenal ook de naam van Aké.

Arteta: 'Zou perfect zijn als Gabriel Martinelli international van Italië wordt'

'Sinds zijn transfer van Chelsea naar Bournemouth in 2017 heeft Nathan Aké zich ontwikkeld tot een van de beste centrale verdedigers in de Premier League na Virgil van Dijk van Liverpool. Met de Nederlander krijgt Arsenal een speler die meteen gereed is voor Premier League-voetbal, terwijl hij ook in aanvallend opzicht een gevaar kan zijn bij spelhervattingen', zo klinkt het.

Ook Feyenoord-middenvelder Kökcü staat nadrukkelijk op de radar om de revolutie van Arsenal komende zomer vorm te geven. 'Arsenal wil de concurrentie te slim af zijn als het om de Feyenoord-tiener gaat. Kökcü heeft al aangetoond volwassen voor de dag te kunnen komen en is een belangrijke speler in het team van Dick Advocaat. Een toenadering van een club als Arsenal kan het Feyenoord echter lastig maken om een transfer tegen te houden', aldus de Daily Mail, die aangeeft dat de negentienjarige middenvelder een van de meest realistische opties voor Arsenal is deze zomer.

Tot slot denkt Arsenal ook aan PSV-spelmaker Ihattaren, 'één van de wonderkinderen op de Europese velden'. ‘Veelzijdigheid is wat Ihattaren zo'n verleidelijk doelwit maakt deze zomer. Hij is ongelooflijk rustig in de kleine ruimte, ontvangt graag de bal en kan makkelijk zijn weg uit het gevaar vinden. Als Özil vertrekt en zijn salaris wegvalt, geldt Ihattaren als een jongere en ook spannendere optie voor Arteta op de nummer tien positie.'