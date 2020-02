Youri Mulder: ‘Hij vertelde me dat hij verder is dan Depay op die leeftijd’

Anderlecht maakt een moeizaam seizoen door, maar Jérémy Doku lijkt zich te onttrekken aan de malaise bij Paars-Wit. De aanvaller van de Brusselse grootmacht kan in ieder geval rekenen op de sympathie van Youri Mulder. De oud-aanvaller van onder meer FC Twente en Schalke 04 kreeg onlangs van een goede bekende te horen dat Doku op zeventienjarige leeftijd verder is dan Memphis Depay dat was als beginnende profvoetballer.

"Onlangs sprak ik met Fred Rutten. Die had enkele jaren geleden Memphis Depay onder zijn hoede bij PSV, en vorig seizoen Jérémy Doku bij Anderlecht", vertelt Mulder in het televisieprogramma Extra Time van Sporza. "Hij vertelde me dat Doku verder staat op dit moment dan Depay toen die dezelfde leeftijd had. Dat vind ik toch bijzonder."

Tafelgenoot Gert Verheyen, die jarenlang voor België uitkwam en een verleden heeft bij Anderlecht, is het roerend eens met Mulder. "Als hij nu ook efficiënt zal worden, dan wordt hij gewoonweg onhoudbaar voor Anderlecht. Zijn snelheid is ongelooflijk. Enkel de statistieken moeten er nog komen." Doku staat momenteel op 2 doelpunten en 2 assists in 27 wedstrijden in het shirt van Anderlecht.

Depay debuteerde op zeventienjarige leeftijd bij PSV en dwong vier jaar later een transfer af richting Manchester United. Na twee niet bijster succesvolle jaren in Engeland stapte de aanvaller over naar Olympique Lyon. Momenteel stelt Depay alles in het werk om op tijd fit te zijn voor het EK. De Oranje-international liep in december een gescheurde kruisband op en moet nog enige tijd revalideren.