Koeman ziet De Vrij excelleren: ‘Toen speelde ik alles bij Oranje, nu niet’

Stefan de Vrij kijkt terug op een zeer geslaagd weekeinde. De centrumverdediger won met Internazionale in een hectische derby met 4-2 van buurman AC Milan. In de slotfase tekende de Nederlandse mandekker voor de uiterst belangrijke derde treffer van Inter. Het was in alle opzichten een legendarische avond voor De Vrij, die onder toeziend oog van bondscoach Ronald Koeman excelleerde.

"Er kwam een uniek gevoel van emotie over me", beschrijft De Vrij zijn doelpunt in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De corner van Antonio Candreva was uitstekend. Ik dook naar de bal en toen ik me omdraaide, zag ik dat de bal in het net lag. Toen pas realiseerde ik me dat ik had gescoord. Het gaf zo’n geweldig gevoel." In blessuretijd tekende Romelu Lukaku voor de bevrijdende vierde treffer van Inter.

De titelkandidaat was nog wel zo stroef begonnen aan de Milanese derby. "Maar de terugkeer was wel iets, hoor. De sfeer in het stadion, geweldig. Het was de eerste keer dat ik tegenover Zlatan stond", vervolgt De Vrij zijn terugblik. "Toen ik doorbrak bij Feyenoord was hij al weg bij Ajax." De Inter-stopper heeft veel respect voor de geroutineerde Ibrahimovic. "Hij heeft zoveel laten zien in zijn loopbaan. Zondag scoorde hij en bereidde hij een goal voor. We wisten dat hij een lastige spits zou zijn om tegen te spelen en ik heb veel respect voor hem. Hij is fysiek ijzersterk. Nee, we hebben niet met elkaar gesproken. Geen woord."

De Vrij weet dat Koeman zondag aanwezig was in het Giuseppe Meazza. "Ik moet gewoon doorgaan met waar ik mee bezig ben. En ook altijd positief blijven", blikt de oud-Feyenoorder alvast vooruit op het naderende EK. De bondscoach kiest in het hart van de Oranje-defensie doorgaans voor Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt. "Bij Oranje is er veel veranderd. Ik ben een veel betere verdediger als je het vergelijkt met 2014, toen we derde werden op het WK. Toen speelde ik alles, nu is dat niet zo. Maar dat geeft volgens mij vooral ook aan hoe Oranje zich heeft ontwikkeld de laatste jaren."