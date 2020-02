‘Zeer aannemelijk dat Ajax spoedig een miljoenenakkoord bereikt’

Sergiño Dest staat volop in de belangstelling van Bayern München. Hoewel de vleugelverdediger van Ajax slechts een van de zomerse opties lijkt voor de Duitse grootmacht, stelt het Algemeen Dagblad dat het 'zeer aannemelijk' is dat Bayern gaat doorpakken en dat beide clubs elkaar 'spoedig' zullen vinden in een transferbedrag van ongeveer 25 miljoen euro.

'De interesse van de Duitse grootmacht in Dest gaat nog verder terug dan dit seizoen', zo claimt de krant. 'Afgelopen zomer bij het WK Onder-20 jaar in Polen trok hij met zijn spel al de aandacht. Met de Verenigde Staten reikte Dest tot de kwartfinale, waarin Ecuador te sterk was.' Dest heeft inmiddels 27 wedstrijden gespeeld voor Ajax 1 en staat door zijn goede optredens op het lijstje van Bayern.

De Duitse topclub maakte volgens het Algemeen Dagblad eind januari de interesse in Dest voor het eerst officieel kenbaar bij Ajax. 'Over een overstap in de winter viel echter niet te praten, aangezien de Amsterdammers tussentijds geen basisspelers wilden laten vertrekken. Bayern gaf echter niet op, en heeft zich nu vastgebeten in een transfer voor komende zomer.'

Het openingsbod van 20 miljoen euro is niet geaccepteerd, maar een transfer van 25 miljoen lijkt er wel van te komen. 'Dest zelf ziet een overstap naar de Bundesliga zeker zitten en bracht vorige week op zijn vrije dag nog een bliksembezoek aan Zuid-Duitsland.' Ajax houdt overigens voor komende zomer rekening met een uittocht, aldus de krant. 'Het ligt voor de hand dat spelers als André Onana, Nicolás Tagliafico, Hakim Ziyech en Donny van de Beek de club zullen verlaten.'