Van der Sar verbaast zich over berichtgeving inzake attitude van Ajax

Edwin van der Sar las met verbazing dat Ajax finaal tegen de BeNeLiga zou zijn. Diverse clubs uit Nederland en België hebben samen met de KNVB en de ECV gesproken over het mogelijke opzetten van de competitie, waarbij clubs uit Nederland en België het tegen elkaar opnemen. De algemeen directeur van Ajax geeft in De Telegraaf aan dat ook de Amsterdamse club kijkt of er meerwaarde is te creëren met een sterkere competitie van twee landen die dicht bij elkaar liggen.

"Door de toevoeging van bepaalde clubs zou het niveau van de wedstrijden omhoog kunnen gaan. Belangrijk is om te kijken naar het totale plaatje, de competities moeten ook op andere niveaus goed worden ingevuld. En alle partijen, andere clubs, de Keuken Kampioen Divisie, supportersgroeperingen, etcetera, worden erbij betrokken om hun mening te geven", zo schrijft Van der Sar in zijn column.

De oud-doelman stelt dat Ajax 'vanzelfsprekend' ook naar de Europese ontwikkelingen kijkt. "Maar geen enkele club richt zich alleen op een Europese competitie. De clubs uit Engeland of Spanje zullen, zolang ze daar 250 miljoen euro incasseren dankzij de tv-rechten, nooit uit hun eigen competitie stappen. Zeker nu de veranderagenda in het betaald voetbal nauwelijks veranderingen heeft teweeggebracht, moeten we met elkaar in Nederland kijken hoe we kunnen groeien."

Van der Sar vindt het 'grappig om te constateren' dat de media, of het nu journalisten op televisie, radio of in kranten of magazines zijn, stellen dat Ajax een commercieel beleid voert. "Die mediabedrijven proberen zelf namelijk met bepaald kijk- of luistergedrag, abonnementsvormen of premium content ook geld binnen te halen. Iedereen doet uiteindelijk hetzelfde. Bij ons is het doel structureel aanhaken bij de Europese top en daar hebben we geld voor nodig."