Jong Ajax wordt op ongekende wijze afgeslacht: ‘Een absolute wanprestatie’

Mitchell van der Gaag is ontstemd na de 7-2 nederlaag van Jong Ajax bij Jong FC Utrecht. De Amsterdammers verloren maandagavond met pijnlijke cijfers, mede door doelman Bruno Varela, die een slechte indruk maakte. De trainer oordeelt voor de camera van FOX Sports hard. "We hebben met z'n allen een absolute wanprestatie geleverd."

Van der Gaag wil niet met de beschuldigende vinger alleen maar naar Varela wijzen. "We hebben in het begin van het seizoen ook een keer verloren bij De Graafschap. Prima, dat kan. Maar daar speelden we wel goed en werkten we hard. Daar was vandaag geen sprake van. Na het eerste kwartier werd het alleen maar slechter en slechter."

"Het kan niet dat je als individu én als team opgeeft en je zo gewillig naar de slachtbank laat leiden. Dat is echt dramatisch wat we hebben laten zien, dit is absoluut Ajax-onwaardig", aldus Van der Gaag. "Je zag het steeds slechter worden. Dat heeft natuurlijk ook te maken met Utrecht. Maar we zeiden al: door de omstandigheden, met veel wind en het veld, moet je qua duelkracht de absolute wil hebben om te winnen."

"Het is een containerbegrip, ik snap het wel, maar daar moet het mee beginnen. En daar was Utrecht zeker in de eerste helft veel feller en veel fanatieker in. Zo konden ze ons aftroeven. Bij ons werd het daarom van kwaad tot erger", besluit Van der Gaag. Door de nederlaag staat Jong Ajax op een gedeelde tweede plaats met De Graafschap en FC Volendam. SC Cambuur gaat aan de leiding in de Keuken Kampioen Divisie en heeft vier punten voorsprong op de achtervolging.