Neymar neemt afscheid van roze coupe en showt nieuw opvallend kapsel

Neymar heeft alweer afscheid genomen van zijn opvallende roze kapsel, zo laat de sterspeler van Paris Saint-Germain zien in een post op Instagram Stories. De 28-jarige Braziliaan verscheen op 1 februari tegen Montpellier (5-0 winst) nog met de excentrieke coupe, maar heeft nu besloten om al zijn haren af te scheren.

'Bonde duuus Kareka', zo luidt het onderschrift van Neymar zelf op zijn Instagram Stories. De Portugese tekst laat zich vertalen in zoiets als 'een kaal koppie'. Neymar ontbrak de laatste twee wedstrijden van PSG en werd op 5 februari 28 jaar. Over acht dagen spelen de Parijzenaars in de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund, dan zal de flamboyante dribbelaar vermoedelijk zeker van de partij zijn.