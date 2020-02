Blunderende Bruno Varela staat voor joker: ‘Ja, natuurlijk kan hij keepen’

Jong Ajax werd maandagavond vernederd door Jong FC Utrecht. De ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kreeg in de openingsfase nog de beste kansen, maar kreeg gemakkelijk doelpunten tegen. De huidige nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie ging uiteindelijk met 7-2 onderuit. Bruno Varela blunderde opzichtig onder toeziend oog van de meegereisde hoofdtrainer Erik ten Hag. Ploeggenoot Boy Kemper neemt het op voor de sluitpost en laat weten dat hij wel gelijk goed kan keepen. “Anders ben je geen tweede keeper bij Ajax”, aldus de verdediger.

Door een schorsing van eerste keeper André Onana wordt Varela volgende week onder de lat verwacht bij Ajax in het Europa League-duel met Getafe, de nummer drie van LaLiga. Of Varela wel degelijk kan keepen? “Ja, natuurlijk”, is Kemper fel tegenover FOX Sports. De verdediger komt op voor de 25-jarige doelman, die normaliter niet mag spelen in de Keuken Kampioen Divisie. Omdat het een duel betrof tussen twee beloftenteams, mocht hij wel in actie komen. “Anders speelt hij niet bij Ajax en is hij geen tweede keeper. En anders keept hij ook niet tegen Getafe”, vervolgt Kemper. “Dit kan gewoon gebeuren en het is niet tekenend voor zijn kwaliteiten, dat hij helemaal niets kan.”

“Ik heb dit nog nooit meegemaakt. We zijn een Jong-team. Dit soort wedstrijden horen er niet tussen te zitten, laat ik dat vooropstellen. Maar je ziet dat we tegen NEC goed spelen en tegen Go Ahead Eagles deden we het fantastisch, en dan zo’n wedstrijd... Dit is niet uit te leggen. Ik kan het in ieder geval niet uitleggen. Ik zou niet weten hoe het komt”, aldus een aangeslagen Kemper. “Alles gaat gewoon fout bij ons. Na de eerste goal liepen we niet meer voor elkaar. We verloren de duels en de restverdediging was er niet meer. Dan gaat het hard. Het leek wel alsof we het opgaven met zijn allen, dat mag natuurlijk nooit gebeuren.”