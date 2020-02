Van der Gijp ziet ‘beste achterhoede ter wereld’ met nieuw Oranje-systeem

Het goede spel van Stefan de Vrij bij Internazionale voedt de discussie rond de verdediging van Oranje op het aanstaande EK in de zomer. De centrumverdediger van Inter zit bij het Nederlands elftal doorgaans op de bank achter Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt, maar volgens René van der Gijp gaat daar verandering in komen.

Bondscoach Ronald Koeman gaat volgens Van der Gijp proberen om De Vrij in te passen. "Ik ben ervan overtuigd dat Koeman De Ligt, Van Dijk, De Vrij gaat uitproberen in een 3-5-2-systeem", zegt de oud-rechtsbuiten bij Veronica Inside. "Dat deed-ie bij Feyenoord (waar Koeman tussen 2011 en 2014 trainer was, red.) ook vrij regelmatig. Dan heb je eigenlijk de beste achterhoede ter wereld en kun je voorin spelen met Quincy Promes en Steven Bergwijn. En die vijf op het middenveld kun je dan invullen, of met buitenspelers erbij."

Van der Gijp denkt dat de verandering van systeem ook de aanval van Oranje ten goede zal komen. "Ik ben ervan overtuigd dat-ie dat gaat proberen, want anders ga je Ryan Babel in de spits zetten. En ja, heeft dat zin?", vraagt de oud-voetballer zich af. Ook tafelgenoot Johan Derksen ziet het zitten in De Vrij. "De Vrij is bij Oranje een beetje het slachtoffer geworden van De Ligt, maar De Vrij is constanter. Je kunt altijd op hem rekenen. Het is zelden een negen, maar ook nooit een vijf. Ik vind echt een hele goede stabiele verdediger."

Hans Kraay junior werpt een nieuwe suggestie op. De analist denkt dat niet De Vrij, maar juist Daley Blind van Ajax een centralere rol krijgt. "Als-ie met drie centrale verdedigers gaat spelen kan hij ze alle drie opstellen, met De Vrij erbij. Maar ik denk dat als-ie met drie centrale verdedigers gaat spelen, dat hij Blind in zijn beste positie gaat stellen: met De Ligt, Van Dijk en Blind. En dat-ie De Vrij altijd achter de hand heeft. Dan heb je de beste passer in je ploeg in het centrum", doelt Kraay junior op Blind.

Derksen is het oneens met Kraay junior en vindt dat De Vrij een kans verdient. "Die jongen excelleert bij Inter, daar kun je toch niet aan voorbij gaan?", zegt Derksen. "Maar dan speel je wel met drie rechtsbenige verdedigers in het centrum, Johan", pareert Kraay junior. Volgens Van der Gijp hoeft dat echter geen probleem te zijn. "Van Dijk speelt het liefst aan de linkerkant, zei Dick (Advocaat, red.)." Door aan de linkerkant te spelen, is het voor Van Dijk makkelijker om met rechts zijn befaamde crosspass naar de rechterkant te geven, zo luidt de uitleg daarvoor.