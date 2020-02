Ten Hag aangepakt in Veronica inside na optreden bij Rondo: ‘Wat lul je nou?’

In navolging van Willem van Hanegem hebben ook René van der Gijp en Johan Derksen stevige kritiek geuit op Ajax-trainer Erik ten Hag. De Kromme zette in zijn column voor het Algemeen Dagblad vraagtekens bij uitspraken van de trainer, die tijdens een persconferentie had gezegd dat Ajax onder zijn leiding vaak benadeeld werd. Aan tafel bij Veronica Inside wordt met verbazing gereageerd op het optreden van Ten Hag zondagavond bij Rondo van Ziggo Sport. “Ze willen bij Ajax altijd de indruk wekken dat ze daar anders voetballen. Dat hebben ze zichzelf wijsgemaakt. Het is een soort cult aan het worden, want het is gelul”, aldus Derksen.

“Ik heb dat niet bij heel veel mensen, maar ik trek Ten Hag niet zo heel erg. Hij zat bij Rondo en dan moet ik ‘m af en toe gewoon afzetten, even naar een andere zender. Dat gelul, waar heb je het over?”, aldus Van der Gijp. Hij reageert op uitspraken van Ten Hag, die zondagavond vertelde dat het voor nieuwe spelers heel moeilijk om zich in te passen in het spel van Ajax. “Bij Ajax spelen is heel moeilijk. Dat is maar voor een heel klein gedeelte weggelegd en is eigenlijk niet te doen”, aldus een cynische Van der Gijp.

“Er is totaal geen enkele moeilijkheidsgraad aan het spel van Ajax”, vervolgt de voormalig buitenspeler. “Denk je dat die linksback uit Argentinië (Nicolás Tagliafico, red.) totaal anders speelt dan in Argentinië? Nee, natuurlijk niet. Dat gelul over dat het zo wennen is bij Ajax, dat trek ik niet.” Derksen kan zich vinden in de woorden van Van der Gijp. Hij vindt het vreemd dat Ten Hag aan tafel bij Rondo geen weerwoord kreeg van Youri Mulder en Jan van Halst. “Die hele tafel zit met open mond te luisteren. Jack (Van Gelder, red.) is ook heel erg trots, want ze hebben de trainer van Ajax aan tafel. Geen enkel weerwoord. Hij mocht alle onzin uitkramen. Daarom was ik het vanochtend ook weer voor honderd procent eens met de column van Willem van Hanegem, die ook heel moe wordt van Ten Hag.”

Van der Gijp snapt wel dat het voor nieuwe spelers wennen is bij Ajax, maar dat heeft volgens hem niets met het spel te maken. “Je weet dat als je naar een andere club gaat het wennen is. Je moet wennen aan bepaalde dingen. Er zijn vriendschappen, je hebt spelers die gaan al vijf jaar met elkaar op vakantie. Daar word je tussengepropt en moet je je rol in zien te vinden.” Hij neemt Razvan Marin als voorbeeld: “Hij werd bij Standard Luik constant gezocht, bij Ajax constant overgeslagen. Dat is niet makkelijk.”